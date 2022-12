Kirstie Alley Meninggal setelah Berjuang Melawan Kanker

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Kirstie Alley meninggal dalam usia 71 tahun setelah berjuang melawan kanker pada Senin, 5 Desember 2022 waktu setempat. Kabar duka ini dikonfirmasi oleh dua anaknya, True dan Lillie Parker melalui Instagram dan Twitter resmi milik Kirstie Alley.

“Kepada semua teman kami, jauh dan luas di seluruh dunia… Kami dengan sedih memberi tahu Anda bahwa ibu kami yang luar biasa, galak, dan penyayang telah meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker, yang baru-baru ini ditemukan,” bunyi pernyataan itu, Selasa, 6 Desember 2022 waktu Indonesia.

Aktris, Ibu, dan Nenek yang Luar Biasa

Di saat terakhir hidupnya, Kirstie Alley dikelilingi oleh keluarga terdekat yang terus memberikan dukungan kepadanya. Bagi kedua anak yang juga telah memberikannya cucu, Kirstie Alley selain ikon di dunia hiburan, juga merupakan ibu dan nenek yang sangat luar biasa.

“Dia dikelilingi oleh keluarga terdekatnya dan bertarung dengan kekuatan besar, meninggalkan kita dengan kepastian akan kegembiraan hidupnya yang tiada akhir dan petualangan apa pun yang terbentang di depan. Sebagai ikon seperti dia di layar, dia adalah ibu dan nenek yang bahkan lebih luar biasa," tulis anak Kirstie Alley.

Semangat Hidup Menjalani Perawatan di Pusat Kanker

Sebelum meninggal, Kirstie Alley menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Kanker. Bintang film Look Who's Talking (1989) ini memiliki semangat yang besar untuk sembuh dari kanker yang masih dirahasiakan oleh pihak keluarga kepada publik itu. Perjuangan Kirstie Alley itu membuat keluarganya sangat kagum.

"Kami berterima kasih kepada tim dokter dan perawat yang luar biasa di Pusat Kanker Moffitt atas perawatan mereka,” lanjut pernyataan itu. “Semangat dan hasrat ibu kami untuk hidup, anak-anak, cucu, dan banyak hewannya, belum lagi kegembiraan abadi dalam mencipta, tidak tertandingi dan membuat kami terinspirasi untuk menjalani hidup sepenuhnya seperti yang dia lakukan. Kami berterima kasih atas cinta dan doa Anda dan meminta Anda menghormati privasi kami di saat yang sulit ini.”

Film dan Penghargaan

Kirstie Louise Alley atau yang lebih dikenal dengan Kirstie Alley merupakan aktris, produser, model asal Amerika. Ia lahir di Wichita, Kansas pada 12 Januari 1951 dan pindah ke Los Angeles pada 1980, di mana dia menjadi seorang desainer interior.

Pada 1982, ia memulai karier filmnya di Star Trek II: The Wrath of Khan, dilanjutkan dengan Blind Date dan miniseri North and South (1985). Dua tahun kemudian, dia berperan sebagai lawan main Mark Harmon dalam komedi hit Carl Reiner Summer School. Namanya semakin dikenal sejak berperan sebagai Rebecca Howe di sitkom Cheers dari 1987 hingga 1993.

Berkat peran tersebut dia memenangkan Aktris Utama terbaik di Emmy Award dan Golden Globe, keduanya pada 1991. Emmy keduanya adalah untuk film televisi David's Mother (1994), di mana dia berperan sebagai orang tua dari seorang remaja autis.

Kariernya semakin menanjak dengan membintangi Veronica's Closet (1997-2000), komedi Showtime meta Fat Actress (2005) dan bermain bersama John Travolta dalam tiga film Look Who's Talking, sebuah trilogi yang dimulai pada 1989, dan menjadi hit besar.

Kirstie Alley meninggalkan seorang putra, William True Stevenson, seorang putri, Lillie Price Stevenson dan seorang cucu, Waylon Tripp Parker.

