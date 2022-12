Film Horor Indonesia hingga Drama Korea Baru Cha Eun Woo Tayang di Prime Video Desember 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Prime Video menghadirkan berbagai film dan serial terbaru sepanjang Desember 2022. Mulai dari film horor Indonesia Ivanna, serial penuh laga yang dibintangi John Krasinski Tom Clancy's Jack Ryan Season 3, hingga drama Korea terbaru Cha Eun Woo, Island.

Berikut rekomendasi tayangan terbaru Prime Video edisi Desember 2022:

1. Ivanna (1 Desember)

Setelah kepergian orang tua mereka, Ambar dan Dika pindah ke panti jompo milik sahabat orang tuanya dan anaknya, Agus. Ambar yang memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal mistis tanpa sengaja mendapat penglihatan dari masa lalu: Ivanna, seorang perempuan Belanda, disiksa oleh tentara Jepang yang membuatnya kehilangan kepala.

Serangkaian kejadian mistis pun mulai menghantui Ambar dan seluruh penghuni panti jompo, terutama setelah mereka menemukan sebuah patung tanpa kepala di ruang bawah tanah, bersama dengan piringan hitam berisi sebuah lagu yang menyeramkan. Di hari lebaran, keadaan semakin mencekam ketika para penghuni panti asuhan menemukan Nenek Ani telah meninggal tanpa kepala.

Semua orang panik, terutama saat misteri balas dendam Ivanna terungkap satu per satu. Dengan terancamnya keselamatan seluruh penghuni panti asuhan, Ambar harus menuntaskan balas dendam Ivanna - sebelum arwah tersebut mengambil nyawa mereka.

2. Your Christmas Or Mine? (2 Desember)

Hayley dan James adalah dua murid yang sedang jatuh cinta. Setelah berpisah untuk Natal di stasiun kereta London, mereka berdua membuat keputusan spontan yang sama untuk bertukar kereta dan mengejutkan satu sama lain. Saling berpapasan di stasiun, mereka tidak menyadari bahwa mereka baru saja bertukar Natal.

Hayley tiba di sebuah rumah besar di pedesaan Gloucester yang tidak merayakan Natal, sementara James menuju ke utara di Macclesfield, tempat di mana kehangatan dan kekacauan sebuah keluarga besar terjadi. Ketika seluruh negeri diselimuti oleh hujan salju terbesar yang pernah ada, dua anak muda ini terjebak dalam momen yang paling menggilakan dalam setahun.

Tradisi Natal diputarbalikkan, rahasia terungkap, dan kebenaran keluarga diceritakan dengan konsekuensi yang lucu. Pasangan ini pun menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak mereka ketahui tentang satu sama lain. Apakah mereka dapat bertukar kembali untuk Hari Natal? Dan apakah hubungan Hayley dan James akan berhasil sampai ke tahun Baru?

3. The Forbidden Marriage (9 Desember)

Ketika putri mahkota meninggal, kesedihan putra mahkota begitu dalam hingga ia tidak menikah selama tujuh tahun dan mengumumkan undang-undang yang melarang semua orang di delapan provinsi Joseon untuk menikah. Ye So Rang, yang menyebut dirinya biro jodoh terbesar Hanyang, membawa rencana terbesarnya kepada sang raja untuk menyelamatkan negara yang suram tersebut.

4. Something from Tiffany’s (9 Desember)

Tidak ada yang sebanding dengan keajaiban dan keceriaan liburan di New York City, di mana jalan-jalan yang dipenuhi oleh lampu, jendela-jendela yang memesona, dan sebuah kotak spesial dari Tiffany dapat mengubah jalan hidup seseorang - atau beberapa kehidupan. Rachel dan Gary (Zoey Deutch, Ray Nicholson) cukup merasa bahagia tetapi belum siap untuk komitmen yang besar.

Sementara itu, Ethan dan Vanessa (Kendrick Smith Sampson, Shay Mitchell) yang terlihat sempurna baru saja akan meresmikan hubungan mereka. Ketika hadiah mereka tertukar dan mempertemukan jalan mereka, hal ini memicu serangkaian kejutan dan penemuan tak terduga yang membawa mereka ke tempat yang seharusnya. Karena cinta – seperti hidup – penuh dengan kejutan, dalam romansa liburan Something from Tiffany's.

5. Ayo Putus (15 Desember)

Selatan adalah seorang playboy ternama. Hubungan terlamanya berkisar satu minggu - atau hanya lebih beberapa hari sebagai bonus. Selatan kemudian bertemu dengan seorang perempuan bernama Alma, dan ia pun terikat bersamanya selama hampir setahun. Namun, Selatan harus mempertahankan reputasi bergengsinya sebagai womanizer di hadapan teman-temannya. Dia harus putus dengan Alma.

6. Tom Clancy’s Jack Ryan Season 3 (21 Desember)

Di musim ketiga serial laga-thriller ini, Jack Ryan bekerja sebagai petugas kasus CIA di Roma, ketika ia diberi tahu bahwa Proyek Sokol - sebuah rencana rahasia untuk memulihkan Kekaisaran Soviet - sedang dimulai lagi setelah lebih dari 50 tahun dianggap telah ditutup. Jack memulai misi untuk mengonfirmasi intelijen, tetapi situasi seketika berubah menjadi berantakan dan ia pun terlibat dalam sebuah konspirasi yang lebih besar.

Dituduh sebagai pengkhianat dengan Red Notice yang keluar untuk penangkapannya, Jack pun terpaksa lari dari pemerintahannya sendiri - jika ia berharap untuk bisa mengungkap faksi yang badung ini sebelum terlambat. Melintasi Eropa sembari diburu oleh mantan sekutu dan musuh baru, Jack berpacu melawan waktu untuk menghentikan rentetan konflik destabilisasi yang dapat mengarah ke bencana global.

7. Island (30 Desember)

Island merupakan serial aksi fantasi yang diadaptasi dari komik/webtoon berjudul sama karya Yoon In Wan and Yang Kyung Il. Berlatar di Pulau Jeju, serial ini menceritakan perjalanan para karakter dalam melawan kekuatan jahat yang mencoba menghancurkan dunia. Diproduksi oleh YLab Flex, Studio Dragon, dan Gilstory Ent, Island menghadirkan salah satu tim di depan dan balik layar yang terbaik, termasuk sutradara Bae Jong (Welcome to Dongmakgol, Fabricated City), penulis Oh Bo Hyin, dan para pemain ternama, termasuk Kim Nam Gil, Lee Da Hee, Cha Eun Woo, dan Sung Joon.

