Dikabarkan akan Kembali Berkarya Solo, Ini Profil Taeyang BIGBANG

TEMPO.CO, Jakarta - Taeyang alias Dong Young-bae, anggota BIGBANG, grup asal Korea Selatan dikabarkan segera kembali berkarya solo. Mengutip The Korea Herald, Taeyang akan comeback sebagai solois pada Januari 2023. Namun, kabar ini belum dikonfirmasi oleh agensi yang menaunginya, YG Entertainment. “Belum ada yang dikonfirmasi,” menurut keterangan YG Entertainment.

Taeyang juga sempat merilis beberapa karya solo, seperti album White Night pada 2017. Ada pula lagu berjudul Louder pada 2018. Lagu ini menjadi salah satu lagu pembuka dalam Olimpiade Musim Dingin 2018 di Pyeongchang, Korea Selatan.

Siapa itu Taeyang?

Merujuk The Famous People, Taeyang lahir pada 18 Mei 1988 di Uijeongbu, Gyeonggi-do. Menurut Taeyang, ia berasal dari keluarga kelas menengah dan sempat mengalami masalah keuangan saat tumbuh dewasa. Selera musik Taeyang sudah muncul sejak usia dini. Sewaktu usia sekolah, ia mengaku kerap mendengarkan sejumlah musik klasik dari Franz Peter Schuber dan Ludwig van Beethoven. Beethoven pula yang menjadi alasan Taeyang untuk belajar piano.

Baca: Resmi Comeback, BIGBANG Puncaki Tangga Lagu dan Pecahkan Rekor Lewat Still Life

Berbekal minat musik dan keinginan untuk mengubah nasib keluarga, Taeyang mengikuti audisi di sejumlah agensi hiburan. YG Entertainment salah satu agensi yang dituju Taeyang. Tidak diketahui persisnya Taeyang bergabung dengan YG Entertainment. Namun, menurut The Famous People, Taeyang mulanya hanya bergabung sebagai anak didik atau trainee.

Debut Taeyang BIGBANG pada 2006

Perjuangan Taeyang sebagai anak didik di bawah YG Entertainment membuahkan hasil ketika agensi hendak memasangkannya dengan Kwon Ji-Yong alias G-Dragon. Kedua trainee ini awalnya hendak debut sebagai duo hip-hop.

Namun, agensi memutuskan untuk menambahkan tiga anggota lagi, yaitu Choi Seung-Hyun alias T.O.P, Lee Seung-Hyun alias Seungri, dan Kang Dae-Sung. Kelima orang itu dipromosikan sebagai grup bernama BIGBANG oleh YG Entertainment pada 19 Agustus 2006.

Taeyang berposisi sebagai penyanyi utama. Album studio pertama yang dirilis adalah Big Bang Vol. 1 Since 2007 pada akhir Desember 2006.

Karya Taeyang

Pada 2008 atau dua tahun sejak debut sebagai grup, Taeyang memutuskan untuk menjajaki karier sebagai penyanyi solo. Album pertamanya sebagai artis solo adalah Hot yang dirilis pada 2008. Menurut The Famous People, album ini terjual hingga 58 ribu kopi di Korea Selatan pada masa rilis.

Pada 2010, ia mengeluarkan kembali album solo berjudul Solar yang terdiri atas 11 lagu edisi standar dan 13 lagu spesial. Album itu tergolong sukses di kalangan penggemar hingga mengantarkan Taeyang meraih penghargaan Best Male Artist di Mnet Asian Music Awards pada tahun yang sama.

Pada saat yang sama, kariernya sebagai anggota grup BIGBANG juga makin melejit. Pada 2012, grup ini merilis lagu berjudul Fantastic Baby dan sukses secara komersial. Menurut beberapa sumber, lagu ini sempat menduduki peringkat 3 dalam Billboard World Digital Songs. Lagu ini pun telah ditonton lebih dari 500 juta kali di YouTube.

Selain Fantastic Baby, popularitas BIGBANG terus meningkat lewat perilisan lagu Bang Bang Bang pada 2015. Lagu itu ditonton lebih dari 600 juta kali di YouTube dan mendapat penghargaan, MAMA Award Song of the Year dan Seoul Music Awards Record of the Year. Saat ini, Taeyang dan BIGBANG masih aktif sebagai artis solo dan grup. Lagu terbaru BIGBANG adalah Still Life yang rilis pada 5 April 2022.

Baca: BIGBANG Jadi Artis Pria Pertama yang Raih Certified All-Kill di 2022

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.