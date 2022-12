Profil KARA, Grup K-pop yang Kembali Muncul Setelah Bubar 7 Tahun Silam

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-pop KARA akan kembali bermusik setelah tujuh tahun tidak pentas di depan para penggemarnya. Mengutip Yonhap, KARA grup K-pop yang sangat populer di Korea Selatan dan Jepang akan tampil kembali mengumumkan album spesial terbarunya, Move Again.

Album itu memiliki empat single utama, yaitu When I Move, Happy Hour, Shout It Out, dan Oxygen. Album juga menjadi tanda dari peringatan 15 tahun debutnya sejak 2007. Pada album ini, semua anggota grup K-pop itu berpartisipasi dalam penulisan lagu dan produksi album.

Grup K-pop ini memiliki nama yang berasal dari kata Yunani, yaitu chara atau kegembiraan. KARA dibentuk oleh DSP Media pada 2007 dengan anggota terakhir, yaitu Gyuri, Seungyeon, Hara, dan Youngji. Meskipun pada 2014, Nicole dan Jiyoung secara resmi keluar dari grup, tapi keduanya bergabung kembali dengan grup untuk peringatan 15 tahun hari jadi KARA pada 2022.

Profil KARA

Mengutip Allkpop, mulanya grup ini dimulai sebagai kuartet dan memulai debut pada Maret 2007 dengan album studio pertama, The First Blooming. Saat pertama kali debut, harapan publik terhadap grup ini besar karena dianggap sebagai penerus Fin.K.L.

Namun, debut itu gagal secara komersial. Pada 2008, Kim Sung-hee meninggalkan KARA. Grup itu mengajak Goo Hara dan Kang Jiyoung untuk bergabung. Setelah penambahan anggota, grup itu berubah gaya musik dan citra. KARA merilis mini album pertama, Rock U pada Juli 2008.

Satu tahun kemudian, KARA memuncaki tangga lagu berkat Honey. Masih tahun yang sama, grup ini merilis album studio kedua, Revolution. KARA meningkatkan popularitas grup di Asia Timur dan terus berkarya dalam bermusik.

Setelah menemukan kesuksesan yang signifikan, grup itu mulai memperluas jangkauan musik ke Jepang menandatangani label anak perusahaan Universal Music Jepang, Universal Sigma pada 2010. Mengutip Nate, debut grup itu sukses yang membuat mereka dijuluki sebagai Artis Rookie nomor 1 Jepang 2010 oleh Oricon dan juga menerima New Artist of the Year Award (International) dari Japan Gold Disc Awards.

Grup itu berhasil menjual lebih dari satu juta single fisik selama tahun 2010 hingga 2012. Itu membuat KARA menjadi salah satu artis Korea Selatan dengan penjualan tercepat di Jepang. Pada 2013, KARA berhasil meraih grup perempuan terbaik dalam Korean Entertainment 10th Anniversary Awards.

Pada 2014, Nicole Jung dan Kang Jiyoung memutuskan untuk tidak memperbarui kontrak dengan DSP Media. Mereka meninggalkan KARA untuk mengejar mimpi masing-masing. Setelah tidak berlanjut dengan KARA, reality show berjudul KARA Project ditayangkan di televisi untuk memilih anggota yang akan bergabung dengan grup. Kompetisi itu memilih Heo Youngji menjadi anggota terbaru dan bergabung dengan KARA.

Pada 15 Januari 2016, KARA dibubarkan setelah DSP Media mengumumkan kontrak dengan Park Gyu-ri, Han Seung-yeon, dan Goo Hara telah berakhir. Ketiganya pun memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak.

Setelah beberapa diskusi tentang reuni selama bertahun-tahun, KARA tampil kembali membawa album peringatan ulang tahun ke-15. Grup K-pop itu tampil secara perdana dari hiatusnya di MAMA Awards 2022 yang diselenggarakan oleh saluran lokal Mnet, di Osaka pada 29 November. Momentum comeback KARA itu juga disoroti untuk mengenang Goo Hara, mantan personel yang meninggal pada November 2019.

