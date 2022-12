Violent Night Raup Rp 205 Miliar di Pekan Perdana, Duduki Peringkat Kedua Box Office

TEMPO.CO, Jakarta - Film Violent Night meraup 13,3 juta dolar AS atau Rp 205 miliar dari 3.682 bioskop Amerika Utara di pekan perdana penayangannya. Hal tersebut menjadikan Violent Night berada di peringkat kedua Box Office Amerika Utara setelah Black Panther: Wakanda Forever yang hingga saat ini masih unggul.

Secara internasional, Violent Night menambahkan 7,05 juta dolar AS atau Rp 108 miliar dari 72 pasar, menjadikan total globalnya menjadi 20,35 juta dolar AS atau Rp 314 miliar. Penjualan tiket tersebut merupakan awal yang baik karena film tersebut hanya menelan biaya produksi 20 juta dolar AS atau Rp 308 miliar.

Black Panther: Wakanda Forever masih terus mendominasi Box Office dengan menambahkan 4,4 juta dolar AS pada Jumat, 2 Desember 2022, meningkatkan total pendapatan domestik menjadi 380 juta dolar AS atau Rp 5,8 triliun.

Debut yang Mengesankan Sebelum Avatar: The Way of Water

Tapi secara keseluruhan, itu adalah akhir pekan yang tenang di Box Office saat bioskop bersiap untuk sekuel James Cameron yang telah lama tertunda Avatar: The Way of Water atau Avatar 2, rilis pada Jumat, 16 Desember 2022.

“Ini adalah pembukaan yang solid untuk komedi aksi,” ungkap David A. Gross, yang menjalankan perusahaan konsultan film Riset Hiburan Waralaba. "Film ini harus memiliki ruang untuk diputar selama satu setengah minggu lagi sebelum Avatar 2 mengambil alih."

Cuplikan trailer film Violent Night. YouTube Universal Pictures

“Violent Night memiliki debut yang luar biasa akhir pekan ini. 87North, sutradara Tommy Wirkola, dan David Harbour yang tak tertandingi sebagai Sinterklas membuat karya yang luar biasa orisinal, menyenangkan, dan tidak sopan tentang pahlawan super pamungkas yang menggetarkan penonton akhir pekan ini dan akan berlangsung selama beberapa minggu mendatang," kata Kepala Distribusi Domestik Universal Jim Orr.

Sinopsis

Violent Night merupakan film komedi Natal yang diperankan David Harbour sebagai Santa Claus. Film ini menceritakan tentang seorang Santa Claus yang kehilangan semangat Natalnya. Namun anak-anak tetap megharapkan keajaiban Natal yang nyata. Hingga malam itu mengubah segalanya sekelompok pembunuh tiba-tiba hadir di malam Natal dan mengejar uang keluarga tersebut. Kebetulan di malam Natal Santa Claus datang ke rumah keluarga Lighstone untuk mengantarkan hadiah. Dan mengharuskan Santa Claus melawan penjahat di beberapa titik.

Film aksi, thriller, dan komedi dari Amerika Serikat, Violent Night disutradarai oleh Tommy Wirkola, ditulis oleh Pat Casey dan Josh Miller. Film ini dibintangi oleh David Harbour sebagai Santa Claus, Leah Brady sebagai Trudy Lightstone, John Leguizamo sebagai Mr. Scrooge, Alex Hasell sebagai Jason Lightstone, Alexis Louder sebagai Linda Matthews, Cam Gigandet sebagai Morgan Lightstone, Beverly D’Angelo sebagai Gertrude Lightstone, dan Alexander Elliot sebagai Bert, dan sebagainya.

JENIATI ARTAULI TAMPUBOLON I VARIETY | DEADLINE

