Begini Urutan Teratas 7 Film Transformers Penggaet Cuan Terbanyak

TEMPO.CO, Los Angeles -Dirilis pertama sejak 1986, tercatat sudah ada tujuh sekuel film Transformers yang telah tayang di bioskop seluruh dunia. Sebagian besar sekuel film Transformers mengisahkan tentang aksi-aksi menegangkan dua faksi robot alien yang bisa menyamarkan diri menjadi peralatan mesin, seperti mobil, motor, tank, pesawat dan lainnya.

Berikut urutan teratas tujuh sekuel film Transformers berdasarkan total pendapatan terbanyak menurut laporan Box Office Mojo, sebagaimana dilansir dari Screen Rant, Sabtu, 3 Desember 2022:

Transformers: The Movie (1986) – $5.860.601

Berdasarkan statistik Box Office Mojo, film klasik Transformers: The Movie yang tayang tahun 1986 menghasilkan kurang dari $6 juta di box office. Film ini dianggap gagal atau rugi lantaran biaya anggaran yang digelontorkan sekitar $5 juta sampai $6 juta. Kegagalan seri pertama film Transformers ini karena kalah populer dengan film-film lain kala itu.

Bumblebee (2018) – $467.989.645

Meski mendapat banyak pujian, nyatanya seri film Transformers: Bumblebee tahun 2018 hanya menduduki peringkat kedua dengan total pendapatan paling sedikit. Bumblebee hanya menghasilkan keuntungan $467.989.645 dengan anggaran sebesar $100 juta. Meski demikian, film ini dianggap cukup sukses.

Transformers: The Last Knight (2017) – $605,425,157

Meski mendapat total pendapatan menyentuh $600 juta, film Transformers: The Last Knight dianggap gagal karena pihak studio kehilangan $100 juta dari film ini. Berbeda dengan film tahun 1986, kegagalan The Last Knight buhan hanya karena salah urus, alasan sebenarnya adalah ketidakterikatan pada waralaba pada saat itu.

Transformers (2007) – $709.709.780

Seri film yang dirilis tahun 2007 memang diberi nama sederhana, namun total pendapatannya dinilai sangat baik. Menurut catatan Box Office Mojo, film Transformers ini meraup pendapatan total $709 juta.

Transformers: Revenge of the Fallen (2009) – $836,303,693.

Revenge of the Fallen diklaim sebagai sekuel film Transformers paling laris di Amerika Serikat. Meski diterpa isu pemogokan penulis serta berurusan dengan siklus produksi yang kacau, nyatanya film ini mampu mengumpulkan total pendapatan mencapai $836,303,693.

Transformers: Age of Extinction (2014) – $1,104,054,072

Age of Extinction memegang gelar pendapatan kotor internasional tertinggi. Berkat pendapatan kotor internasiona yang mencapai lebih dari $800 juta, film ini berhasil mendapatkan kembali anggaran produksinya sebesar 210 juta meskipun pendapatan domestiknya sangat rendah.

Transformers: Dark of the Moon (2011) – $1,123,794,079

Menurut Box Office Mojo, sekuel Transformers: Dark of the Moon berada di posisi teratas dengan total pendapatan paling banyak di antaranya tujuh sekuel film lainnya. Salah satu keunggulan film ini, yakni menampilkan beberapa karakter Transformers terbaik seperti Shockwave dan Soundwave ke dalam alam semesta.

