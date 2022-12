3 Kisah Perjalanan Hidup Ji Chang Wook, Aktor Korea yang Baru Saja Jumpa Penggemar di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor drama korea atau drakor Ji Chang Wook telah menemui para penggemarnya di Indonesia, pada Sabtu, 3 Desember 2022. Saat itu menjadi momentum perdana Ji Chang Wook bertemu dengan para penggemarnya setelah tertunda hampir tiga tahun, karena pandemi Covid-19, dikutip dari Antara.

Di acara bertema 2022 Ji Chang Wook Fan Meeting Reach You in Jakarta, ia mengawali bernyanyi di hadapan para penggemarnya. Ia menyanyikan lagu tema drama The Sound of Magic berjudul Do You Believe in Magic.

Profil Ji Chang Wook

1. Masa kecil Ji Chang Wook

Mengutip The Famous People, Ji Chang-wook lahir pada 5 Juli 1987 di Anyang, Korea Selatan. Saat ini, ia berusia 35 tahun. Sejumlah sumber menyebut, Ji Chang-wook kehilangan ayahnya saat ia masih sekolah dasar. Wook dibesarkan oleh ibunya yang bekerja di restoran.

Saat duduk di bangku menengah atas, sempat bercita-cita menjad insinyur. Namun, setelah menamatkan sekolah, Ji Chang Wook ternyata lebih memilih untuk menjadi aktor dan memulai kariernya dalam industri hiburan.

2. Perjalanan karier Ji Chang Wook

Sebelum mendapat peran utama di drama dan film, Ji Chang Wook sempat bekerja di beberapa produksi teater musikal. Pada 2010, ia dilirik oleh beberapa sutradara dan produser setelah berhasil membintangi drama korea Smile Again.

Pada 2011, Ji Chang-wook kembali mendapat peran utama dalam drama korea genre sejarah dan aksi, Warrior Baek Dong-soo. Drama ini ditayangkan dari Juli hingga Oktober 2011 dan berhasil menorehkan catatan baik. Drama ini mendapat skor 8,1 dari 10 di situs My Drama List dan 9,2 dari 10 di situs Rakuten Viki.

Setelah dua kali menjadi tokoh utama protagonis, peran utamanya sebagai antagonis dalam serial drama Five Fingers (2012). Ji Chang Wook memerankan karakter bernama Yoo In-ha. Drama ini mengisahkan balas dendam seorang pianis terhadap keluarga yang mencoba menghancurkan mimpinya.

Ji Chang Wook semakin mendapat pengakuan setelah tampil dalam drama Korea bergenre sejarah kolosal, Empress Ki (2013). Walaupun tidak berperan sebagai dua tokoh utama, peran Ji Chang Wook sebagai Ta Hwan alias Toghon Temur dinilai kritikus menyisakan kesan mendalam.

Drama korea Empress Ki ditayangkan sejak Oktober 2013 hingga April 2014. Drama ini pun disiarkan secara resmi melalui jejaring televisi di sejumlah negara, seperti Indonesia, Vietnam, Sri Lanka, hingga Polandia. Di situs Rakuten Viki, drama ini memperoleh skor 9,4 dari 10.

Ji Chang Wook juga dikenal berkat drama aksinya berjudul The K2 (2016). Ji Chang Wook berperan sebagai tokoh utama bernama Kim Je-Ha. Ditayangkan oleh stasiun televisi ternama di Korea Selatan, tvN, drama ini mengudara sejak September hingga November 2015. Ji Chang-wook juga membintangi beberapa acara televisi, seperti Running Man, Happy Camp, dan beberapa produksi hiburan yang ditayangkan di YouTube.

3. Penghargaan dan kehidupan saat Ini

Berkat karyanya di industri hiburan selama belasan tahun, Ji Chang Wook tercatat menerima banyak penghargaan. Beberapa di antaranya, yaitu tiga penghargaan dari KBS Drama Awards, satu penghargaan dari SBS Drama Award, satu dari MBC Drama Award, dan satu dari China TV Drama Award.

Pada 14 Agustus 2017 lalu saat berusia 30 tahun, Ji Chang-wook menjalankan wajib militer. Ia diketahui menyelesaikan wajib militer pada 27 April 2019. Setelah wajib militer, Ji Chang Wook kembali memerankan sejumlah peran di berbagai drama Korea, seperti Melting Me Softly (2019), Backstreet Rookie (2020), Lovestruck in City (2020 - 2021), dan The Sound of Magic (2022).

