Luhut Sebut Kill or to be Killed Soal Investasi, Jadi Ingat Lagu Muse Begini Liriknya

TEMPO.CO, Jakarta - Istilah membunuh atau dibunuh atau kill or to be killed kembali menjadi perbincangan publik usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves), Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyinggungnya dalam urusan investasi.
“Karena latar belakang saya tentara, buat saya ada satu titik, to kill or to be killed (dibunuh atau terbunuh). Jadi nggak bisa main-main," ujar Luhut saat memberikan paparan pada Rapat Koordinasi Nasional Investasi di Jakarta pada Rabu, 30 November 2022.
Kalimat tersebut diucapkan oleh Luhut guna menegaskan bahwa ia tidak ragu untuk turun secara langsung apabila terdapat pihak-pihak yang menghambat ekosistem investasi di Indonesia.
Bagi sejumlah warganet, ungkapan Luhut tersebut dinilai mirip dengan lagu dari grup musik rock asal Inggris, Muse, berjudul Kill or be Killed. Dikutip dari MusixMatch, begini lirik lagu tersebut.
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Lirik Lagu Kill or be Killed oleh Muse
Cornered, I'm exhausted with fear
Our love and compassion dissolved|
And demons, have materialized in me
Can't fight them, they're taking control
And we've tried, oh we've tried so hard to be good
But the world rewards us when we're bad
Fate, is driving me insane
It's forcing me to face
I must kill or be killed
They've driven a stake right through my heart
I'm growing so cold and detached
And I've tried, oh I've tried so hard to spread love
But she prefers it when I assert control
Fate has brought us here to face
Our hopes and dreams erased
Either kill or be killed
Yah, yah, yah, yah, yah
Yah, yah, yah, yah, yah
Yah, yah, yah
Yah, yah, yah
Ah, eh, yah, yah
Yah, yah, yah
Kill or be killed
Waaaar
Kill or be killed
Yaaaah
Yah Yah Yah Yah Yah Yah
Either kill or be killed
Fate, is driving me insane
It's forcing me to face
I must kill or be killed
Kill or be killed
Kill or be killed
Kill or be killed
Kill or be killed
ACHMAD HANIF IMADUDDIN
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