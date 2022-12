Luhut Sebut Kill or to be Killed Soal Investasi, Jadi Ingat Lagu Muse Begini Liriknya

TEMPO.CO, Jakarta - Istilah membunuh atau dibunuh atau kill or to be killed kembali menjadi perbincangan publik usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves), Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyinggungnya dalam urusan investasi.

“Karena latar belakang saya tentara, buat saya ada satu titik, to kill or to be killed (dibunuh atau terbunuh). Jadi nggak bisa main-main," ujar Luhut saat memberikan paparan pada Rapat Koordinasi Nasional Investasi di Jakarta pada Rabu, 30 November 2022.

Kalimat tersebut diucapkan oleh Luhut guna menegaskan bahwa ia tidak ragu untuk turun secara langsung apabila terdapat pihak-pihak yang menghambat ekosistem investasi di Indonesia.

Bagi sejumlah warganet, ungkapan Luhut tersebut dinilai mirip dengan lagu dari grup musik rock asal Inggris, Muse, berjudul Kill or be Killed. Dikutip dari MusixMatch, begini lirik lagu tersebut.

Lirik Lagu Kill or be Killed oleh Muse

Cornered, I'm exhausted with fear

Our love and compassion dissolved|

And demons, have materialized in me

Can't fight them, they're taking control

And we've tried, oh we've tried so hard to be good

But the world rewards us when we're bad

Fate, is driving me insane

It's forcing me to face

I must kill or be killed

They've driven a stake right through my heart

I'm growing so cold and detached

And I've tried, oh I've tried so hard to spread love

But she prefers it when I assert control

Fate has brought us here to face

Our hopes and dreams erased

Either kill or be killed

Yah, yah, yah, yah, yah

Yah, yah, yah, yah, yah

Yah, yah, yah

Yah, yah, yah

Ah, eh, yah, yah

Yah, yah, yah

Kill or be killed

Waaaar

Kill or be killed

Yaaaah

Yah Yah Yah Yah Yah Yah

Either kill or be killed

Fate, is driving me insane

It's forcing me to face

I must kill or be killed

Kill or be killed

Kill or be killed

Kill or be killed

Kill or be killed

ACHMAD HANIF IMADUDDIN

