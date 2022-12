10 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Desember 2022, Ada Money Heist Season 2!

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap bulan, stasiun TV Korea merilis beragam drakor berkualitas. Memasuki bulan Desember, ada banyak drakor yang bisa menjadi referensi tontonan Anda. Ada pula sekuel dari drama-drama sebelumnya yang telah sukses meraup rating tinggi.



Drama Korea Desember 2022

Bulan Desember dihiasi sederet drama kroea dari berbagai genre, mulai dari romance, comedy, fantasy, thriller, hingga drama saeguk. Tak tanggung-tanggu di bulan ini banyak aktor dan aktris Korea papan atas, bahkan beberapa idol K-pop turut meramaikan drakor penghujung tahun ini. Apa saja? Berikut daftar drama korea terbaru Desember 2022.

1. Connect (7 Desember)

Rekomendasi pertama ada drakor terbaru Desember berjudul Connect. Melansir AsianWiki, drama ini merupakan adaptasi webcomic karya Shin Dae Sung.

Dikisahkan Ha Dong Soo (Jung Hae-In), bagian dari ras manusia baru bernama connect. Spesies makhluk ajaib yang bisa hidup kekal. Konflik bermula ketika suatu malam Ha Dong Soo diculik oleh sekelompok pedagang organ manusia. Drama berjumlah 6 episode ini tayang eksklusif di platform streaming Disney+ Hotstar.

Drama Korea, Connect.kpopmap.com

2. Unlock My Boss (7 Desember)

Berikutnya ada drama Korea Unlock My Boss yang dibintangi Park In Sung, Jung Se Yeon, dan Kim Sun Joo. Secara garis besar, Unlock My Boss mengisahkan perjuangan seorang CEO mencoba bertahan hidup dari serangan pembunuhan misterius.

Saat momen kematian di depan mata, jiwanya tersedot dan terjebak di dalam smartphone. Kedua rekan kerjanya susah payah berusaha memecahkan misteri demi mengungkap kebenaran.

3. The Forbidden Marriage (9 Desember)

Drama Korea The Forbidden Marriage yang akan rilis awal bulan Desember mengangkat kisah cinta era Joseon. Alkisah ada seorang penipu yang berpura-pura dirasuki roh istri mendiang Raja. Buntutnya, ia dipenjara lantaran menyebarkan desas-desus di lingkungan kerajaan.

Kebohongan semakin menyebar hingga mengakibatkan kekacauan. The Forbidden Marriage hadirkan akting Kim Min Ju, mantan member girlband IZ*ONE.

The Forbidden Marriage. youtube.com

4. Money Heist Korea Season 2 (9 Desember)

Sukses akan season pertamanya pada Juni lalu, Money Heist Korea rilis sekuel kedua di bulan Desember. Drama Money Heist Korea merupakan adaptasi serial Netflix populer asal Spanyol dengan judul serupa. Berdasarkan cuplikan video trailer, musim kedua ini tampaknya kembali tampilkan aksi nekat para anggota geng Money Heist dalam melarikan diri. Menariknya, serial kali ini akan dibumbui kisah romansa.

5. Work Later, Drink Now Season 2 (9 Desember)

Masih seputar sekuel drama, Work Later, Drink Now juga akan hadirkan sekuel keduanya di bulan Desember ini. Sinopsis Work Later, Drink Now menceritakan persahabatan tiga wanita yang dibalut seru dalam genre komedi. Diramaikan oleh sederet aktris berbakat Lee Sun Bin, Han Sun Hwa SECRET, dan Jung Eun Ji APINK.

6. Alchemy of Souls Season 2 (10 Desember)

Para penggemar drakor Alchemy of Souls tak patut apabila melewatkan season keduanya. Bercerita seputar negara fiksi, Alchemy of Souls tak lain merupakan sebutan bagi kekuatan yang memungkinkan jiwa untuk berpindah tubuh. Alchemy of Souls: Light and Shadow menampilkan aksi heroik penyihir muda mengatasi kekuatan keji mantra sihir terlarang. Chemistry kuat antar para pemain menjadi daya tarik tersendiri dari serial tvN ini.

Poster drama Korea Alchemy of Souls Season 2. Foto: MyDramaList.

7. Red Balloon (17 Desember)

Drama Korea yang tak boleh terlewat ada Red Balloon. Seo Ji Hye akan beradu peran dengan Lee Sung Jae, Hong Soo Hyun, dan Lee Sang Woo. Red Balloon mengikuti kisah perjalanan empat orang dalam memenuhi keinginan masing-masing sembari menyembuhkan rasa trauma. Drama ini sukses mencuri perhatian warganet semenjak kemunculan trailer pertamanya.

8. Trolley (19 Desember)

Drama yang layak masuk watchlist bulan Desember berjudul Trolley. Drama besutan KBS ini akan gantikan slot drama sebelumnya Cheer Up. Trolley tampilkan comeback akting Kim Hyun Joo dan Park Hee Soon sebagai couple pasutri.

9. Understanding of Love (21 Desember)

Aktris papan atas Korea Selatan Moon Ga Young kembali bintangi drama romantis akhir tahun. Di drakor besutan JTBC, ia akan berakting bareng lawan mainnya Geum Sae Rok dan Jung Ga Ram. Empat orang sedang dalam pencarian jati diri, berusaha memahami arti cinta yang sesungguhnya.

10. Island (30 Desember)

Island menjadi drama Korea paling diantisipasi tahun ini. Sederet artis papan atas yang akan menghiasi drama fantasi ini ada Lee Da Hee, Cha Eun Woo ASTRO, dan Kim Nam Gil. Island mengisahkan aksi perjuangan seseorang dalam berusaha mengakhiri kutukan abadi. Island akan menjadi penutup drakor tahun 2022.

Itulah tadi beberapa drama Korea terbaru bulan Desember 2022. Catat tanggal rilisnya agar tidak ketinggalan.

Drama Korea Island. mydramalist.com

LALA DITA PANGESTU

