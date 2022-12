Profil Red Velvet: Grup Vokal Korea Selatan yang Makin Kondang dengan Lagu Birthday

TEMPO.CO, Jakarta - Red Velvet kembali dengan mini album baru yang bernama The ReVe Festival 2022 – Birthday, pada 28 November 2022. Setelah dirilis, album itu langsung berada puncak tangga lagu Album Teratas iTunes di 44 wilayah berbeda di seluruh dunia. Album itu juga mencapai posisi pertama di chart Penjualan Album Digital QQ Music di Cina juga chart Video Musik global dan Korea.

Mini album dari grup yang beranggotakan Irene, Seulgi, Wendy, Joy, dan Yeri ini juga mencapai puncak chart dalam album harian domestik. Lagu Birthday memuncak di Bugs dan menduduki peringkat tinggi di berbagai chart musik domestik lainnya, dilansir Soompi. Bagaimana profil Red Velvet?

Profil Red Velvet

Pada 2007 ketika Seulgi terpilih sebagai trainee SM Entertainment melalui audisi. Disusul Irene dan Yeri. Wendy dan Joy dipilih melalui SM Global Auditions di Kanada dan Seoul.

Pada akhir 2013, Red Velvet mempersiapkan debutnya. Irene dan Seulgi diperkenalkan pada Desember 2013 dan Wendy pada Maret 2014 melalui grup trainee SM Entertainment, SM Rookies. Grup ini memulai debutnya pada 2014 sebagai girl group pertama SM Entertainment dalam 5 tahun dan grup idola pertama sejak 2012, meskipun tanpa Yeri.

Pada 1 Agustus 2014, Red Velvet melakukan debut panggung resmi di program Music Bank. Tiga hari setelah itu, single pertama mereka dengan judul Happiness dirilis secara digital. Happiness menjadi video musik K-pop kedua yang paling banyak dilihat di seluruh dunia pada Agustus 2014. Red Velvet menjadi grup perempuan K-pop pertama yang mencatatkan single debut di tangga lagu Billboard World Digital Songs dengan berada di posisi nomor empat.

Mengutip BNT, Yeri telah menjadi salah satu trainee wanita SM Rookies yang tersisa untuk tampil di video musik grup Happiness. Pada Agustus 2015, Red Velvet mengadakan penampilan pertama selama konvensi tahunan KCON dan festival musik di Los Angeles, California. Karier grup musik ini semakin meroket.

Dua tahun kemudian, Red Velvet merilis album mini (EP), The Red Summer dengan single utama Red Flavor yang berhasil memuncaki Gaon Album Chart dan Billboard World Albums Chart. Ini adalah album nomor satu ketiga Red Velvet dan mencetak rekor untuk album nomor satu terbanyak di tangga lagu oleh girl group K-pop.

Pada Agustus 2017, grup ini mengadakan konser solo pertama Red Room.. Pada Maret 2018, Red Velvet mengadakan konser tunggal di Musashino Forest Sports Plaza, Tokyo, Jepang. Namanya pun semakin melambung di sana.

Pada 6 Januari 2019, Red Velvet merilis single digital Jepang pertama, Sappy. Setelah itu, ia semakin memperluas ranah kariernya ke Amerika Utara dan menjadi girl group K-pop pertama yang mengadakan tur di sana dalam tiga tahun. Grup ini pun berkolaborasi dengan Ellie Goulding dan Diplo dengan versi remix Close to Me. Lagu it berhasil memenangkan Choice Electronic Dance Song di Teen Choice Awards 2019.

Pada akhir 2019, mempromosikan trilogi The ReVe Festival, grup itu mengadakan tur, La Rouge. Pada awal 2020, La Rouge melanjutkan tur di Jepang tanpa Wendy yang terluka karena kecelakaan panggung ketika latihan.

Setelah tiga jadwal di Jepang, dua konser terakhir La Rouge di Yokohama ditunda karena pandemi Covid-19. Pada 2020, Red Velvet tampil dalam film musikal animasi, Trolls World Tour. Pada 17 Oktober 2020, Red Velvet merilis soundtrack drama tvN, Start-Up berjudul Future yang membuat grup ini menjadi artis K-pop dengan streaming terbanyak kelima di Spotify selama 2020.

