Tulus Rajai Spotify Wrapped 2022, Lampaui BTS dan Justin Bieber

TEMPO.CO, Jakarta - Tulus menyabet posisi teratas sebagai top artist Indonesia tahun ini di Spotify Wrapped 2022, melebihi pencapaian bintang-bintang dunia seperti BTS, Justin Bieber dan Taylor Swift. Tulus menduduki semua posisi teratas untuk daftar artis, album, dan lagu yang paling banyak didengarkan di Indonesia sepanjang 2022.

Spotify meluncurkan kampanye Wrapped 2022 pada hari ini, Kamis, 1 Desember 2022 dengan mengumumkan daftar artis, album, lagu, playlist, dan podcast teratas yang memperlihatkan keragaman pilihan lebih dari 456 juta pendengar di seluruh dunia. Pengguna Spotify juga dapat menemukan pengalaman Wrapped personal mereka, dengan fitur-fitur terbaru yang menggambarkan pilihan lagu yang mereka dengarkan selama 2022.

Secara global, Bad Bunny, Taylor Swift, dan Drake menduduki puncak daftar Wrapped yang memuat seluruh album, lagu, dan artis yang paling banyak didengarkan. Rapper asal Puerto Rico, Bad Bunny, menempati posisi nomor satu untuk artis yang paling banyak didengarkan secara global selama tiga tahun berturut-turut, dengan lebih dari 18,5 miliar streaming tahun ini.

Justin Bieber. Instagram/@justinbieber.

Tulus Dominasi Peringkat Pertama

Bertengger di posisi puncak sebagai artis yang paling banyak didengarkan di Spotify di Indonesia, penyanyi dan penulis lagu lokal ini bahkan mengungguli artis-artis global seperti BTS, Justin Bieber, dan Taylor Swift. Ini merupakan pertama kalinya dalam tujuh tahun terakhir, seorang penyanyi Indonesia berhasil mengungguli artis-artis internasional sebagai Artis yang paling banyak didengarkan di Indonesia di Spotify.

Artis yang Paling Banyak Didengarkan di Indonesia, berikut urutannya:

1. Tulus

2. BTS

3. Justin Bieber

4. Taylor Swift

5. Mahalini

6. Rizky Febian

7. NIKI

8. Tiara Andini

9. Pamungkas

10. Olivia Rodrigo

Di urutan berikutnya (#2 pada Artis Teratas di Indonesia) adalah grup superstar K-Pop, BTS, yang membuat penggemar mereka, ARMY, bangga karena bertahan menjadi grup yang paling banyak didengarkan secara global selama tiga tahun berturut-turut. Daftar ini diikuti oleh Taylor Swift dan Justin Bieber di posisi ketiga dan keempat. Urutan kelima ditempati oleh sensasi lokal lainnya, penyanyi perempuan berusia 22 tahun, Mahalini.

BTS luncurkan album antologi berjudul Proof pada Jumat, 10 Juni 2022. Foto: Instagram/@bts.bighitofficial

Hati-hati di Jalan menjadi Lagu yang Paling Banyak Didengarkan di Indonesia

Lagu Hati-Hati di Jalan dari Tulus menduduki posisi teratas. Lagu ini juga memecahkan rekor di Spotify di awal tahun ini sebagai lagu lokal yang terlama menempati urutan #1 di tangga lagu mingguan Top 50 Indonesia. Album comeback Tulus, Manusia, juga menempati posisi teratas sebagai album yang paling banyak didengarkan di Indonesia.

Lagu yang Paling Banyak Didengarkan di Indonesia, berikut daftar teratasnya:

1. Tulus - Hati-Hati di Jalan

2. Feby Putri - Runtuh

3. Keisya Levronka - Tak Ingin Usai

4. Mahalini - Sisa Rasa

5. Troye Sivan - Angel Baby

6. Justin Bieber - Ghost

7. Tiara Andini - Merasa Indah

8. Stephen Sanchez - Until I Found You

9. Joji - Glimpse of Us

10. Fabio Asher - Bertahan Terluka

Musisi Perempuan Semakin Berjaya

Tahun ini juga sangat menggembirakan bagi para artis perempuan. Jumlah lagu dari penyanyi perempuan yang masuk dalam daftar 10 lagu teratas Indonesia tahun ini meningkat empat kali lipat dari tahun sebelumnya, dan semuanya dibawakan oleh artis lokal. Bersama Feby Putri, Keisya Levronka, Mahalini, Tiara Andini dengan lagunya Merasa Indah turut masuk ke dalam daftar 10 lagu yang paling banyak di-streaming di Indonesia tahun ini, menempati posisi ketujuh.

"Kami sangat senang melihat bahwa artis Indonesia terus bersinar di panggung lokal seperti yang terlihat pada data Spotify Wrapped tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terus mendengarkan dan mendukung bakat-bakat lokal, dengan lebih dari 50 persen artis dan lagu-lagu di daftar teratas Indonesia berasal dari musisi tanah air," kata Kossy Ng, Head of Music, Spotify Asia. "Hal ini juga menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih jauh dalam mendukung musisi Indonesia dan membuka jalan bagi lebih banyak talenta lokal untuk berkembang di platform kami."

Baca juga: Tulus Borong 7 Piala AMI Awards 2022 Berkat Album Manusia

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.