Nasib Karier Oh Young Soo Usai Terjerat Skandal Pelecehan Seksual

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Oh Young Soo didakwa tanpa penahanan atas kasus dugaan pelecehan oleh Kantor Kejaksaan Distrik Suwon pada Kamis, 24 November 2022. Akibat skandal tersebut, karier aktor 78 tahun yang membintangi Squid Game ini terancam hancur, bahkan pemerintah Korea Selatan menghapus iklan Oh Young Soo.

Mengundurkan Diri

Oh Young Soo mengundurkan diri dari perannya dalam produksi panggung lokal berjudul Love Letters, yang dijadwalkan akan dilakukan 14 Januari 2023 di Jeonju, Provinsi Jeolla Utara. Keputusan tersebut diambil setelah dia didakwa atas tuduhan penyerangan tidak senonoh kepada seorang perempuan.

Pemerintah Hapus Iklan

Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan mengumumkan bahwa mereka telah menghapus iklan yang menampilkan Oh Young Soo. Demi kepentingan umum, iklan yang dibintangi Oh Young Soo untuk mempromosikan reformasi peraturan pemerintah itu telah dihapus karena skandal ini.

Foto dan unggahan dengan Oh Young Soo juga telah dihapus dari saluran YouTube pemerintah Korea Selatan dan situs web resmi Kantor Koordinasi Kebijakan Pemerintah.

Bantahan Oh Young Soo

Polisi menerima pengaduan dari korban pada Desember 2021 kemudian kasusnya dikirim ke kejaksaan pada Februari 2022. Kasus tersebut dikembalikan ke polisi untuk penyelidikan tambahan. Lalu polisi membubarkan kasus tersebut pada April 2022. Namun, jaksa mulai menyelidiki kembali kasus tersebut setelah korban, yang mengklaim bahwa Oh Young Soo menyentuhnya secara tidak pantas pada 2017, mengajukan banding atas keputusan polisi tersebut.

Oh Young Soo membantah tuduhan tersebut selama penyelidikan oleh jaksa. "Saya hanya berpegangan tangan untuk memandu jalan di sepanjang tepi danau. Saya meminta maaf kepada korban tahun lalu karena saya mengatakan saya tidak akan membuat masalah, tapi saya tidak mengakui tuduhan itu," kata Oh Young Soo.

Oh Young Soo muncul dalam serial Netflix, Squid Game sebagai Oh Il Nam, peserta nomor 001 yang menderita tumor otak, dan memenangkan Penghargaan Aktor Pendukung Terbaik dalam kategori TV di Golden Globe Awards di Amerika Serikat pada Januari tahun ini. Dalam nominasi Aktor Pendukung Terbaik, Oh Yeong Soo disandingkan dengan Billy Crudup dan Mark Duplass dalam The Morning Show, Kieran Culkin dalam Succession, dan Brett Goldstein dalam Ted Lasso.

THE KOREA HERALD | YTN

Baca juga: Oh Young Soo Didakwa Tanpa Penahanan Atas Tuduhan Serangan Tidak Senonoh

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.