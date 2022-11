Jung Hae In hingga Chelsea Islan Bakal ke Singapura, Hadiri Disney Content Showcase

TEMPO.CO, Jakarta - Jung Hae In dan para bintang top Asia, termasuk Chelsea Islan akan menghadiri acara blue carpet moment Disney Content Showcase pada Rabu, 30 November 2022 di The Shoppes, Marina Bay Sands, Singapura. Acara ini merupakan persembahan dari The Walt Disney Company Asia Pacific yang akan mengumpulkan beberapa bintang terbesar di kawasan Asia Pasifik.

Bintang Korea Selatan dan Jepang

Selebritas Korea Selatan papan atas yang akan meramaikan blue carpet adalah pemeran drama crime Big Bet, Lee Dong Hwi serta pemeran antagonis Squid Game, Heo Sung Tae dan sutradara populer Kang Yun Sung.

Sutradara legendaris asal Jepang Miike Takashi dan pemeran A-list Korea seperti Jung Hae In, Go Kyung Pyo, dan aktris pendatang baru Kim Hye Jun dari serial crime fantasy thriller yang paling ditunggu-tunggu, Connect.

Jung Hae In, Go Kyung Pyo, dan Kim Hye Jun membintangi drama Korea Connect. Dok. Disney+ Hotstar.

Bintang ternama dari Jepang lainnya termasuk pemeran serial suspense-filled thriller Gannibal, yaitu Yuya Yagira, Riho Yoshioka, dan sutradara Shinzo Katayama.

Bintang Indonesia

Penggemar konten Indonesia juga bisa melihat aktor Deva Mahenra, mewakili Teluh Darah, serial horor Indonesia yang telah tayang perdana di 27th Busan International Film Festival. Ada juga Chelsea Islan, pemeran serial super hero mendatang Tira, dan Refal Hady dari Wedding Agreement the Series.

Chelsea Islan bergaya pakai topi fedora dark grey. Foto: Instagram/@chelseaislan

Sutradara, animator, storyboard artist, dan pengisi suara Peter Sohn (The Good Dinosaur) juga akan bergabung di blue carpet mewakili film original terbarunya Elemental.

Selain acara blue carpet, rangkaian tontonan dan streaming slate untuk 2023 akan diumumkan di Disney Content Showcase, termasuk koleksi APAC Originals yang terus bertambah di Disney+ dan Disney+ Hotstar, disampaikan oleh para storyteller terbaik di Asia Pasifik. Disney Content Showcase akan diselenggarakan mulai Rabu, 30 November hingga Kamis, 1 Desember 2022.

