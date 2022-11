Jadi Saksi KDRT Orang Tua hingga Tertangkap Polisi, Nia Ramadhani Tuangkan Kisah dalam Novel Cerita Ade

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Nia Ramadhani meluncurkan novel kisah nyata kehidupannya sendiri berjudul Cerita Ade di Jakarta, Senin, 28 November 2022. Peluncuran novel yang menggandeng Pidi Baiq, penulis serial novel Dilan itu disiarkan secara langsung melalui akun Instagram bersama siang ini.

Nia Ramadhani yang didampingi suaminya, Ardi Bakrie memencet tombol untuk menandai novel itu sudah bisa dipesan di layanan e-commerce. "Dari kisah perjalanan, memberi kekuatan yang terukir dalam tulisan. Cerita Ade," terdengar suara Nia Ramadhani saat mempromosikan peluncuran novelnya. "Dari Ade untuk semua," ia melanjutkan.

Menyaksikan Pertengkaran Ayah Ibunya

Novel itu menuturkan kisah hidup Nia Ramadhani dari kisah-kisah traumatis dia. Salah satunya saat melihat pertengkaran ayah - ibunya yang diwarnai kekerasan dalam rumah tangga hingga berakhir perceraian. Nia Ramadhani kecil menyaksikan mendiang ayahnya. Priya Ramadhani melempar gelas ke badan Canthy Mercia, ibunya. Sang ayah pergi dan ibunya membungkuk di dekat wastafel.

Saat ia mendekati sang ibu, Canthy memintanya untuk mencabuti pecahan gelas yang menancap di punggungnya. "Yang aku sedih, pada saat melihat mamah mendapat perlakuan kurang baik dari papah. Aku itu tidak bisa mengungkapkan perasaan dan pendapatku pada papah mamah. Sampai sekarang aku kepikiran, mungkin kalau aku bisa mengungkapkan pikiranku sama mereka. mungkin bisa jadi pikiran buat mereka untuk berusaha lebih keras untuk berdamai. Tapi nyatanya aku enggak bisa apa-apa," kata Nia dalam unggahan di akun Instagramnya, dua hari lalu.

Ditangkap karena Narkoba Bersama Ardi Bakrie

Novel itu juga mengungkapkan kejadian saat ia dan suaminya, Ardi Bakrie ditangkap polisi di rumahnya, pada 7 Juli 2021 karena penyalahgunaan narkoba. "Sore hari bulan Juli itu seharusnya menjadi sore yang menenangka dan menyenangkan untuk Ade nikmati bersama ketiga anaknya. Namun, tiba-tiba tujuh polisi datang untuk menangkap Ade atas penyalahgunaan obat terlarang. Dunia Ade seketika terasa hancur lebur," demikian sebait tulisan di novel Cerita Ade itu.

Peristiwa itu membuat Nia Ramadhani menata ulang hidupnya. Berada setahun dalam masa rehabilitasi bersama suami, memicunya bangkit. "Ini bukan akhir segalanya. Lebih baik melanjutkan daripada mengeluhkan. Mudah-mudahan sehabis ini akan menghasilkan hal-hal yang jauh lebih indah daripada yang pernah aku bayangkan," ucapnya menanggapi peristiwa itu dalam unggahan video pada 11 November 2022.

Di novel itu, ia juga bercerita tentang kehidupan pernikahannya dengan Ardi Bakrie, pemilik stasiun televisi TVOne. "Pernikahan kita benar-benar mengalami pendewasaan. Kita benar-benar belajar satu sama lain. Bahkan yang luar biasa, Ardi ini tidak pernah berhenti untuk lebih tahu tentang saya," kata Nia di peluncuran bukunya itu.

Baca juga: Aktif Lagi di Medsos, Nia Ramadhani Bersyukur Lewati Pelajaran Besar dalam Hidup