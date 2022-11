Spektakuler, Konser 30 Tahun Berkarya Dewa 19 Sukses Mengguncang Solo

TEMPO.CO, Surakarta - Gelaran konser Dewa 19 di Edutorium KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Sabtu, 26 November 2022 malam, spektakuler. Konser untuk menandai 30 tahun Dewa 19 berkarya itu menghadirkan empat vokalis legendaris sekaligus dalam satu panggung. Mereka adalah Ari Lasso, Once Mekel, Marcello Tahitoe atau Ello, dan Virzha.

Konser band yang digawangi Ahmad Dhani (keyboard), Andra Junaidi Ramadhan (gitar), Yuke Sampurna (bass), dan Agung Yudha Asmara (drum) itu juga menghadirkan mantan drummer DEWA 19, Tyo Nugros, yang malam itu turut mengguncang panggung konser dengan gebukan drumnya. Semalam, Dewa 19 membawakan 30 lagu yang diambil dari berbagai album legendaris mereka, di antaranya dari album Dewa 19, Terbaik-Terbaik, Pandawa Lima, Bintang Lima, dan Cintailah Cinta.

Baladewa dan Baladewi Sudah Datang Sejak Sore

Konser Dewa 19 dijadwalkan pukul 20.00 WIB. Namun dari pantauan Tempo, Edutorium UMS bahkan sudah mulai didatangi ribuan Baladewa dan Baladewi, sebutan untuk fans atau penggemar Dewa 19, sejak sore hari, sekitar pukul 17.00 WIB.

Ahmad Dhani dan kawan-kawan mulai beraksi sekitar pukul 20.15 WIB. Konser dibuka dengan penampilan Ello dan Virzha di panggung yang langsung disambut teriakan histeris para penggemar Dewa 19 itu. Keduanya berduet menyanyikan lagu Cukup Siti Nurbaya sebagai lagu pembuka, dilanjutkan dengan lagu Restu Bumi.

Setelah dua lagu itu, Dhani sejenak menyapa yang hadir di tempat konser itu. "Paling seru malam ini. Solo seru," ucap suami Mulan Jameela itu.

Virzha tampil bersama dalam konser DEWA 19 di Edutorium UMS, Sabtu, 26 November 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

Ia melanjutkan, Dewa 19 akan membawakan 30 lagu namun tidak semua terkenal. “Jadi mohon maaf untuk Baladewa yang pura-pura Baladewa, penonton yang enggak tahu lagunya. Mohon maaf untuk yang bukan Baladewa Baladewi beneran," kata Dhani yang langsung disambut sorak sorai penonton itu

Dhani menjelaskan lagu ketiga yang akan mereka bawakan merupakan salah satu lagu karya mendiang Erwin Prasetya, mantan personel Dewa 19. Lagu itu berjudul Still I Am Sure We'll Love Again dari album kedua berjudul Format Masa Depan, yang dirilis pada 1994.

Beberapa lagu berikutnya dibawakan oleh Dhani, Marcello, dan Virzha secara bergantian. Di antaranya lagu berjudul Cinta Gila, Sudah, Takkan Ada Cinta yang Lain, Romeo Juliet, Pangeran Cinta, Kita Tidak Sedang Bercinta Lagi, Larut, Aku Cinta Kau dan Dia, Hadapi dengan Senyum, dan Angin.

Kota Solo Spesial Bagi Dewa 19

Di sela-sela aksi panggungnya, Dhani menuturkan Dewa 19 memiliki kesan tersendiri untuk Kota Solo. "Solo merupakan kota yang spesial. Ada sejarahnya ya, tercatat konser pertama Dewa 19 itu di Solo. Dewa kan rilis pertama kali itu Oktober 1992. Langsung ada EO (event organizer) yang mengundang untuk konser di Solo dan kemudian kami manggung di kota ini pada Desember 1992,” kata Dhani.

Penampilan kejutan di tengah konser Dewa 19 itu berasal dari Mulan Jameela. Dia membawakan lagu Wonder Women, Risalah Hati, dan Makhluk Tuhan Paling Seksi. Saat menyanyikan lagu Risalah Hati, Mulan sempat berduet dengan penyanyi asal Solo yang juga merupakan salah satu jebolan D'Academia Indosiar, Nisa_Ku.

Dalam kesempatan itu, Nisa_Ku juga ikut membawakan lagu berjudul Satu yang Tak Bisa Lepas yang merupakan lagu ciptaan Ahmad Dhani dan dulu dipopulerkan Reza Artamevia. Dhani sendiri sempat membawakan lagu berjudul Sedang Ingin Bercinta yang kemarin dinyanyikannya dengan berduet bersama Mulan Jameela.

Penampilan Spesial Tyo Nugros dan Ari Lasso

Panggung konser kembali berguncang saat tiba giliran Once Mekel tampil di panggung. Saat itulah Tyo Nugros juga turut bergabung. Setiap kali kamera menyorot Tyo, terdengar teriakan histeris para penonton yang melihatnya.

Once menyanyikan beberapa lagu yaitu Dua Sejoli, Pupus, Cemburu, Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia, Dewi, Sayap-Sayap Patah, Hidup Adalah Perjuangan, Satu, dan Roman Picisan.

Di tengah lagu Roman Picisan mengalun, Ari Lasso langsung bergabung dan berduet bersama Once. Setelah itu, giliran Ari Lasso yang kemudian membawakan sederet lagu Dewa 19 seperti Cinta kan Membawamu, Elang, Aku Milikmu, dan Kirana.

Di sela-sela penampilannya, Ari menyampaikan terima kasih atas dukungan penggemarnya selama dia sakit kanker. “Setelah sembilan bulan saya bertempur dengan penyakit sekarang diberi kesempatan bertemu kalian. Terima kasih dukungannya,” kata Ari.

Dua lagu kembali dinyanyikan Ari yaitu Kangen dan Kamulah Satu-Satunya. Lalu lagu Separuh Nafas menjadi lagu penutup penampilan Dewa 19 tadi malam.





SEPTHIA RYANTHIE

