Afgan Debut di Layar Kaca Korea Selatan, Bintangi Reality Show Bareng Sam Kim

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Afgan mengumumkan debutnya di layar kaca internasional KBS World TV lewat tayangan reality show Tripmate: Who Are You?. Afgan dipasangkan dengan Sam Kim, penyanyi Korea Selatan untuk menjelajahi banyak destinasi di Kepulauan Jeju, sekaligus menjalankan beberapa tantangan.

Tayangan yang didukung oleh Korea Creative Content Agency (KOCCA) ini menceritakan pengalaman para bintang K-pop bersama artis-artis ternama dari berbagai negara seperti Vietnam, Thailand dan Indonesia dengan tema berlibur di Korea Selatan. Ke depan, tayangan ini akan disiarkan di lebih dari 142 negara di seluruh dunia.

Selain Afgan dan Sam Kim, Tripmate: Who Are You? juga menghadirkan Yoon Bomi dan Kim Nam Joo dari girl group K-pop Apink, aktris Vietnam Jun Vu, dan Jaylerr, seorang aktor, penyanyi, dan model dari Thailand, yang saling melakukan perjalanan wisata berbeda.

Pria yang belum lama ini merilis single terbarunya bertajuk Pendam itu menyatakan pengalamannya menjelajahi Korea Selatan kali ini sangat berbeda dengan liburan biasanya.

“Biasanya kalau liburan kita udah tau mau kemana dan ngapain. Nah di acara ini semuanya serba kejutan. Gue bahkan baru dikenalkan sama partner perjalanan di lokasi di hari H. Seru banget pas saling mengatasi rasa canggung, sampai akhirnya kita bisa enjoy nge-trip bareng. Bahkan, saat scene camping, suasananya pas banget untuk bermusik, jadi kita sempat buat lagu bareng on-site,” kata Afgan dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 25 November 2022.

Afgan menjelajahi Korea Selatan bersama Sam Kim di reality show Tripmate: Who Are You? yang tayang di KBS World TV. Dok. Trinity Optima Production

Partisipasi Afgan dalam acara ini turut didukung oleh Trinity Optima Production (TOP) selaku perwakilan manajemen. CEO TOP Yonathan Nugroho, menyatakan kebanggannya pada Afgan karena telah dipilih untuk bergabung di Tripmate: Who Are You?. Menurutnya, Afgan merupakan salah satu artis besutan TOP yang sangat giat memacu diri mencoba hal baru di luar core talent.

“Setiap artis kami memang sudah memiliki pemahaman akan pentingnya punya portfolio global. Hal ini merupakan faktor penting yang membuat nama seorang artis diperhitungkan di ranah internasional dan tentunya memberikan nilai tambah strategis untuk karir mereka ke depannya. Untuk bisa mencapai hal tersebut, kami di manajemen selalu berusaha mencari beragam alternatif kegiatan kolaborasi yang punya unsur exposure tinggi, tak melulu output-nya adalah bermusik,” kata Yonathan.

Di sisi lain, Artist & Repertoire (A&R) Director Trinity Optima Production Dwi Santoso melihat, program ini terbilang unik dan sangat baik untuk saling mengenalkan budaya antar negara lewat para artis.

“Program Tripmate: Who Are You? saya kira sangat membantu menghubungkan banyak talenta dari berbagai negara dan memulai persahabatan baru. Di sisi lain, Afgan yang biasa kita kenal sebagai penyanyi, sekarang bisa dilihat sebagai sosok kawan yang hangat, kocak, dan sangat natural. Ini tentu sangat penting, dimana para artis kami bisa terus memberikan inspirasi yang menyenangkan bagi penggemarnya lewat pendekatan-pendekatan baru dan fresh,” tuturnya.

Episode pertama program telah tayang pada Sabtu, 19 November di KBS World TV, dan akan tayang pada hari yang sama tiap minggunya pukul 12:40 malam (KST) selama enam episode. Penggemar dapat menikmati re-run dari tiap episodenya pada Minggu, pukul 12:10 KST serta Selasa, pukul 17:00 KST di saluran TV yang sama. Tak ketinggalan, channel YouTube resmi KBS World TV juga turut mengunggah acara ini dalam berbagai bahasa, salah satunya Bahasa Indonesia.

