Jennifer Lopez Akhirnya Umumkan Album Baru Usai Bikin Heboh di Medsos

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Lopez akhirnya mengumumkan album baru bertajuk This Is Me… Now, setelah menghebohkan media sosial karena mengubah foto profil menjadi hitam dan menghapus seluruh unggahan di Instagramnya. Dijadwalkan rilis pada 2023, ini merupakan album pertama Jennifer Lopez sejak A.K.A. yang dirilis 8 tahun lalu.

Pengumuman tersebut dikabarkan Jennifer Lopez atau JLo melalui video singkat di media sosialnya pada Jumat, 25 November 2022 waktu setempat. Ia membuat ulang sampul album This Is Me... Then yang dirilis 20 tahun lalu tepatnya 2002 dan kemudian penampilannya berubah menjadi JLo yang sekarang dengan album This Is Me… Now.

"This is me then, this is me now (Ini aku dulu, ini aku sekarang)," katanya dalam video tersebut. Ia juga sekaligus mengumumkan 13 judul lagu yang akan ada dalam album terbarunya itu, yaitu This Is Me … Now, Be Yours, Mad in Love, Can’t Get Enough, Rebound, not. going. anywhere, Dear Ben pt. ll, Hummingbird, Hearts and Flowers, Broken Like Me, This Time Around, Midnight Trip to Vegas, dan Greatest Love Story Never Told.

Proyek baru JLo ini mencatat perjalanan emosional, spiritual, dan psikologis yang telah dia tempuh selama dua dekade terakhir, menurut siaran pers, dan muncul setelah pernikahannya dengan Ben Affleck.

Ke-13 lagu itu termasuk judul lagu serta berbagai entri yang menyinggung hubungannya dengan Ben Affleck, termasuk Dear Ben pt. II yang diguga menjadi sekuel dari album sebelumnya Dear Ben, dan Midnight Trip to Vegas, yang merujuk pada upacara pernikahan pertama pasangan tersebut pada Juli lalu.

"Album ini adalah filosofi, refleksi, momen zeitgeist," menurut rilisnya. "Ini tentang harapan, keyakinan, dan cinta sejati yang tidak pernah mati."

JLo baru-baru ini mengatakan kepada Vogue bahwa albumnya akan menjadi "pekerjaan paling jujur yang pernah dia lakukan," dan mengatakan harapannya untuk album ini adalah menciptakan dunia yang sesuai dengan musik, seperti The Wall milik Pink Floyd tetapi dengan fokus menjadi cinta.

Tepat 20 tahun yang lalu kemarin, album studio ketiga Jennifer Lopez yang berisi 13 lagu, This Is Me… Then, memasuki pasar dan digantikan oleh hits seperti Jenny From the Block dan All I Have untuk menduduki puncak tangga lagu. Set tersebut juga menyertakan lagu yang disebutkan di atas tentang romansa Bennifer (Dear Ben), dengan dedikasi untuk aktor tersebut di sampul CD berterima kasih padanya karena telah menginspirasi rekaman tersebut.

