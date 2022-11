Oh Young Soo Didakwa Tanpa Penahanan Atas Tuduhan Serangan Tidak Senonoh

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang Squid Game, Oh Young Soo telah didakwa atas tuduhan penyerangan tidak senonoh pada Jumat, 25 November 2022. Kantor Kejaksaan Distrik Suwon Cabang Seongnam mendakwa aktor 78 tahun itu tanpa penahanan kemarin dengan tuduhan menyentuh tubuh perempuan secara tidak pantas pada pertengahan 2017.

Polisi menerima pengaduan korban pada Desember 2021 dan meneruskan dokumen terkait dengan pendapat dakwaan kepada otoritas yang lebih tinggi pada Februari 2022. Atas permintaan kejaksaan untuk penyelidikan tambahan, polisi mewawancarai para saksi dan meninjau pendapat pengacara dan memutuskan untuk tidak mentransfer kasus pada bulan April.

Karena korban mengajukan banding atas keputusan polisi, kejaksaan telah menyelidiki kembali kasus tersebut sejak saat itu. Selama penyelidikan kejaksaan, Oh Young Soo dilaporkan telah membantah tuduhan tersebut.

“Saya baru saja memegang tangannya untuk memandu jalan di sekitar danau. Saya meminta maaf karena (orang tersebut) mengatakan dia tidak akan mempermasalahkannya tetapi itu tidak berarti saya mengakui tuduhan itu," kata Oh Young Soo kepada JTBC.

Namun demikian, penuntut menilai bahwa mereka mendapatkan bukti untuk mendukung tuduhan pelecehan dan memindahkan kasus tersebut ke pengadilan.

Oh Young Soo muncul dalam serial Netflix, Squid Game sebagai Oh Il Nam, peserta nomor 001 yang menderita tumor otak, dan memenangkan Penghargaan Aktor Pendukung Terbaik dalam kategori TV di Golden Globe Awards di Amerika Serikat pada Januari tahun ini. Dalam nominasi Aktor Pendukung Terbaik, Oh Yeong Soo disandingkan dengan Billy Crudup dan Mark Duplass dalam The Morning Show, Kieran Culkin dalam Succession, dan Brett Goldstein dalam Ted Lasso.

"Setelah mendengar berita tentang penghargaan itu, aku berkata pada diriku sendiri, ‘Aku pria yang baik,’ untuk pertama kalinya dalam hidupku. Sekarang, itu bukan lagi 'kita di dalam dunia', tetapi 'dunia di dalam kita'. Sambil memeluk aroma budaya kita dan sambil merangkul cinta untuk keluarga saya jauh di dalam hati saya, saya berterima kasih kepada semua orang di seluruh dunia. Saya harap Anda semua menjalani kehidupan yang indah. Terima kasih," kata Oh Yeong Soo, melalui Netflix pada Senin, 10 Januari 2022.

