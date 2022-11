Lisa BLACKPINK Pecahkan Rekor Dunia yang Dipegang Adele Selama 7 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Lisa BLACKPINK memecahkan rekor dunia yang sebelumnya dipegang oleh Adele selama 7 tahun. Lagu Lalisa yang dirilis pada September 2021 kini telah menduduki peringkat nomor 1 di 103 negara berbeda di iTunes.

Berkat pencapaian tersebut, lagu debut solo Lisa itu memecahkan rekor dunia yang telah dibuat oleh Adele selama 7 tahun lalu dengan dua lagunya, Easy on Me dan Hello. Sebelumnya, kedua lagu Adele itu menduduki puncak tangga lagu iTunes di 102 negara berbeda.

Lagu Lalisa menyebar ke seluruh dunia dengan cepat, saat ini dianggap oleh berbagai media internasional sebagai debut solo tersukses dalam sejarah K-pop karena penampilannya yang luar biasa di semua tangga lagu hingga penghargaan internasional.

Dalam 24 jam pertama setelah dirilis, single utama Lisa, Lalisa, memiliki lebih dari 73 juta penayangan di YouTube. Guinness World Records resmi menjadikannya video musik artis solo yang paling banyak ditonton. Lisa memecahkan rekor sebelumnya yang diraih oleh Taylor Swift pada 2019. Lagu ME!, hasil kolaborasi Taylor Swift dan Brendon Urie dari Panic! At The Disco, ditonton 65,2 juta kali setelah 24 jam dirilis.

Lisa Blackpink dalam video klip Lalisa yang dirilis pada Jumat, 10 September 2021. Foto: YouTube.

Dalam video musik Lalisa yang berdurasi 3 menit 36 detik itu, Lisa tampil energik dalam berbagai tema busana berbeda. Menariknya, Lisa sengaja memasukkan unsur budaya Thailand sebagai negara asalnya dalam video musik debut solo ini. Ia mengaku sangat bangga bisa mengenalkan Thailand kepada dunia melalui video musik Lalisa.

“Saya ingin Lalisa memiliki nuansa Thailand. Set dan pakaiannya juga menangkap getaran Thailand itu dengan baik," kata Lisa dalam konferensi pers dikutip dari Soompi pada Jumat, 10 September 2021.

Ia juga memecahkan rekor album Spotify yang paling banyak di-streaming mencapai 1 miliar kali oleh solois K-pop. Lisa juga memecahkan rekor mengesankan lainnya baru-baru ini. Selain itu, lagu Lalisa juga menjadi lagu pertama yang menghabiskan satu tahun penuh di chart Billboard Hot Trending Songs Chart.

ALLKPOP | SOOMPI

