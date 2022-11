Pesan Jin BTS Sebelum Wamil: Minta ARMY Tak Datang ke Kamp Pelatihan

TEMPO.CO, Jakarta - Jin BTS angkat bicara soal kabar dirinya akan mulai menjalani wajib militer atau wamil pada 13 Desember 2022. Jin seolah membenarkan dan menuliskan pesan untuk para penggemarnya, ARMY di Weverse pada Kamis, 24 November 2022.

Jin mulai dengan memberi tahu ARMY bahwa dia sebenarnya tidak ingin informasi itu dirilis seperti itu. Anggota tertua BTS ini kemudian meninggalkan permintaan yang bijaksana untuk para penggemar. Ia berharap ARMY tidak ada yang datang ke kamp pelatihannya.

"Meskipun sebuah artikel yang saya harap tidak dipublikasikan telah (dirilis), ARMY, kalian tidak bisa datang ke kamp pelatihan, akan ada banyak orang lain di sana selain saya, dan mungkin berbahaya karena kekacauan. Aku mencintaimu, tentara," kata Jin.

Jin berharap agar ARMY mendukungnya tanpa perlu datang ke kamp pelatihan demi keselamatan mereka, terus membuktikan bahwa dia selalu memikirkan ARMY.

Media Korea melaporkan kemarin, bahwa Jin akan menjalani kamp pelatihan di Yeoncheon, provinsi Gyeonggi selama lima pekan dan akan dikerahkan ke unit garis depan selama sisa dinas militernya. Daerah yang dianggap sebagai bagian dari "garis depan" berada di provinsi Gyeonggi dan Gangwon. Ada dua divisi garis terdepan adalah Pos Jaga (GP) dan Pos Keluar Umum (GOP). Kedua divisi ini dianggap sebagai pangkalan garis depan paling berbahaya.

Ketika dimintai pernyataan, Label HYBE awalnya menyatakan bahwa detailnya sulit untuk dikonfirmasi. "Sulit untuk mengkonfirmasi laporan tersebut. Mohon mengertilah," kata HYBE.

Jin BTS membuat bangga para penggemar ketika BIGHIT MUSIC mengonfirmasi bahwa dia menarik permintaannya untuk menunda dinas militernya dan akan mendaftar pada akhir tahun. Pengumuman mengejutkan ini menyusul kesuksesan besar grup tersebut dalam konser Yet To Come in Busan pada 15 Oktober 2022, tampil di depan 50 ribu orang di Busan Asiad Main Stadium dan tambahan 50 juta orang yang menyaksikan langsung konser tersebut dari rumah.

“Awalnya saya berencana untuk mendaftar pada bulan Juni tetapi untuk bersikap sopan kepada penggemar, saya menunggu hingga penampilan Oktober kami (di Busan). Saya tidak ingin penampilan yang penuh air mata sehingga pengumuman (pendaftaran) saya ditunda," kata Jin BTS saat siaran langsung Weverse pada Jumat, 28 Oktober 2022. Anggota BTS lainnya juga akan menjalani wajib militer berdasarkan jadwal masing-masing.

