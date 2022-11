Gempa Cianjur, Raja Charles III Ungkap Belasungkawa

TEMPO.CO, Jakarta - Raja Charles III mengungkapkan perasaan belasungkawa kepada Presiden Jokowi setelah gempa Cianjur yang terjadi pada Senin, 21 November 2022. Ungkapan duka cita itu disampaikan melalui unggahan di halaman resmi Instagram The Royal Family satu jam lalu, pada Kamis menjelang tengah malam, 24 November 2022.

Tertulis dalam unggahan layar berupa tulisan ungkapan duka cita itu, "Pesan belasungkawa dari Raja kepada Presiden Indonesia setelah gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat:"

Duka Cita Raja Charles III kepada Keluarga Korban

Pada pesan yang disampaikan penguasa Inggris itu, ia dan permaisuri, Camilla mengungkapkan kesedihannya atas gempa berkekuatan 5,6 magnitude itu. "Saya dan istri saya sangat sedih mendengar hilangnya nyawa dan luka-luka yang tragis setelah gempa di Cianjur, Jawa Barat. Sangat menyedihkan mengetahui berapa banyak kehidupan muda yang telah dipersingkat, dan hati kami tertuju kepada semua keluarga yang telah kehilangan orang yang mereka cintai," tulis penerus Ratu Elizabeth II itu.

Gempa Cianjur telah memakan korban 272 orang tewas. Menurut catatan BNPB Cianjur 7 jam lalu, sebanyak 39 orang masih hilang. Gempa ini mengakibatkan 16 kecamatan dan 130 desa terdampak. Sebanyak 50.311 rumah rusak karena gempa yang berpusat di darat ini.

Tragedi ini. menurut Raja Charles secara khusus menggerakkannya untuk mengirimkan belasungkawa kepada keluarga korban. "Saya membayangkan betapa menantangnya bagi mereka menanggapi bencana yang mengerikan ini. Keahlian dan komitmen mereka untuk mendukung orang lain benar-benar menginspirasi dan saya secara khusus ingin menyampaikan belasungkawa kepada semua yang telah terdampak bencana ini," tulis Charles.

Unggahan duka cita Raja Charles III juga mendapat tanggapan dari netizen Indonesia. "Thank you Your Majesty The King," tulis @dewi***. "Greetings from Indonesia," tulis @lukas***.

Raja Charles III secara aktif menggunakan media sosial untuk menyampaikan rasa simpatinya terhadap segala sesuatu yang terjadi. Ia pernah mengungkapkan duka cita kepada Presiden Jokowi untuk tragedi Kanjuruhan di Stadion Kanjuruhan, Malang yang menewaskan ratusan suporter bola saat pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022.

Baca juga: Raja Charles III Kirim Pesan Duka ke Presiden Jokowi dan Korban Tragedi Kanjuruhan Malang

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.