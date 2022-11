Profil Lucas yang Tidak Ikut Comeback WayV

TEMPO.CO, Jakarta - WayV sudah lama tidak pernah muncul lagi atau comeback. Kini, boyband itu akan segera comeback, tapi satu anggotanya, Lucas tidak lagi menjadi bagian dari WayV. Sekarang WayV terdiri atas enam anggota, yaitu Kun, Ten, Winwin, Xiaojun, Hendery, dan Yangyang.

Mengutip Vogue, WayV merupakan boyband asal Cina itu menjadi sub-unit dengan grup Korea Selatan, NCT. Grup WayV berada di bawah naungan SM Entertainment. WayV telah membagikan dua teaser dengan mini album keempat, yaitu Phantom yang akan rilis pada 9 Desember 2022.

Profil Lucas

Wong Yuk-hei atau lebih dikenal sebagai Lucas seorang rapper, penyanyi, dan model asal Hong Kong yang tinggal di Korea Selatan. Lucas lahir pada 25 Januari 1999 di Sha Tin, Hong Kong. Ayahnya keturunan yang berdarah Tionghoa Teochew dan ibunya orang Thailand, seperti dilansir HK01.

Sebelum terjun dalam dunia hiburan, Lucas membantu menjalankan bisnis restoran Thailand di Hong Kong milik orang tuanya. Walaupun banyak kesibukan, ia tetap sering mengunjungi Thailand untuk beristirahat dan mengunjungi keluarga ibunya setidaknya satu tahun sekali.

Pada akhir 2015, Lucas dibina oleh SM Entertainment setelah lulus Global Audition di Hong Kong. Lucas menerima pelatihan model sebelum beralih ke persiapan menjadi idol dan belajar menyanyi, rap, dan menari. Pada 5 April 2017, ia diperkenalkan sebagai anggota SM Rookies, tim pelatihan pra-debut dari para pelatih muda. Saat itu, Lucas yang bahasa ibunya adalah Kanton, belajar bahasa Korea dan Mandarin untuk persiapan debutnya.

Mengutip Xports News, pada Januari 2018, SM Entertainment meluncurkan NCT 2018, proyek untuk grup boy NCT untuk meluas. Lucas, bersama Kun dan Jungwoo menjadi anggota baru grup itu. Ketiganya diperkenalkan di SM's NCT 2018 Yearbook #1 pada 30 Januari 2018.

Lucas resmi memulai debutnya dengan NCT pada 14 Maret 2018 dengan album studio debut, NCT 2018 Empathy. Lucas tampil dalam All Night Long milik Taeyeon, lagu untuk extended play (EP) atau versi pendek album, Something New yang dirilis pada Juni 2018. Lagu itu pun berhasil berada dalam posisi 72 di Gaon Digital Chart.

Pada Desember 2018, Lucas diumumkan sebagai bagian dari unit NCT di Cina, yaitu WayV yang dikelola anak perusahaan SM Entertainment, Label V. Boyband yang beranggotakan tujuh orang itu memulai debutnya pada 17 Januari 2019 dengan EP, The Vision.

Bulan berikutnya, Lucas bergabung dengan pemeran variety show Cina, Keep Running sebagai anggota pemeran tetap untuk musim ketujuh. Pada 7 Agustus 2019, Lucas diumumkan sebagai anggota SuperM, grup super K-pop yang dibuat SM Entertainment dan bekerja sama dengan Capitol Records. Pada 5 Oktober 2019, Lucas mengadakan konser pertamanya dengan SuperM di Gedung Capitol Records, Los Angeles.

Pada Oktober 2020, Lucas kembali tampil bersama NCT untuk pertama kalinya sejak Black on Black pada 2018. Saat itu, ia berpartisipasi dalam album Resonance Pt. 1 dalam lagu Make A Wish (Birthday Song), Volcano oleh NCT U, dan Nectar oleh WayV.

Pada 25 Agustus 2021, Lucas dijadwalkan merilis single Jalapeño bersama anggota WayV, Hendery. Namun, menyusul kontroversi yang timbul dari dugaan hubungan masa lalunya, SM Entertainment dan Label V mengumumkan perilisan dan promosinya telah ditunda. Lucas pun mengumumkan akan menghentikan sementara aktivitasnya bersama WayV.

