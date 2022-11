Profil Park Ji Hoon, Pemeran Yeon Shi Eun dalam Weak Hero Class 1

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Weak Hero Class 1 itu dibintangi Park Ji Hoon berperan sebagai Yeon Shi Eun. Setelah tayang, Weak Hero Class 1, penggemar drama Korea atau drakor menanti kelanjutan Weak Hero Class Season 2.

Sebelumnya, Weak Hero Class 1 menjadi salah satu drama yang dinanti para penggemar. Mengutip Soompi, Weak Hero Class 1 mengusung genre action. Selain Park Ji Hoon, ada juga dua pemeran utama lainnya, yaitu Choi Hyun Wook, dan Hong Kyung. Mereka tergabung dalam skuad yang melawan kekerasan. Trio itu beraksi melawan kasus perisakan atau bullying yang menimpa siswa. Drama Korea terbaru Weak Hero Class 2 masih dinanti waktu tayang di Indonesia.

Profil Park Ji Hoon

Mengutip Fandom, Park Ji Hoon merupakan penyanyi dan aktor Korea Selatan di bawah Maroo Entertainment. Ji Hoon lahir di Masan, Korea Selatan pada 29 Mei 1999. Ia menempuh pendidikan jurusan Seni Penyiaran di School of Performing Arts Seoul dan lulus pada Februari 2018. Setelah itu melanjutkan kuliah di Universitas Chung-Ang menempuh jurusan Seni Pertunjukan dan Media.

Dalam bernyanyi, Park Ji Hoon melakukan debut solonya pada 26 Maret 2019 dengan mini album O'Clock . Sebelumnya, ia aktif sebagai aktor cilik. Park Ji Hoon juga piawai dalam beradu peran. Kepiawaiannya dalam dunia akting dibuktikan melalui beberapa drama Korea hit yang dibintanginya antara lain Remarriage and Desires, At a Distance, Spring is Green, dan juga Love Revolution.

Mantan anggota grup vokal Wanna One itu telah mendalami dunia peran semenjak tahun 2007. Park Ji Hoon nama panggungnya dikenal sebagai Wink Boy.

Mengutip KProfiles,Park Ji Hoon menerima (Major) Asia Star Award untuk penyanyi selama Asia Model Festival 2019 di Seoul. Ia mendapat penghargaan Kore First Brand Award sebagai Idol Actor 2022. Pada 23 September 2022 diumumkan Park Ji Hoon merilis mini album keenamnya The Answer pada 12 Oktober 2022.

Diskografi

Studio albums: Message (2020)

Mini albums: O'Clock (2019), 360 (2019), The W (2020), My Collection (2021), Hot & Cold (2021), dan The Answer (2022)

Digital singles: "Call U Up" (2021) dan "Moon&Back" (2022)

Features: Ha Sung Woon - "Don't Forget" (2019)

OSTs: "At A Distance, Spring Is Green OST Part.2" ("Talk To Me") (2021)

Filmografi

1. Drama

Jumong (MBC, 2006–2007)

The Stories of One Thousand People (SBS, 2007)

Kimchi Cheese Smile (MBC, 2007–2008)

The King and I (MBC, 2007–2008)

Iljimae (SBS, 2008)

Just Like That Show (Tooniverse, 2011)

Flower Crew: Joseon Marriage Agency (JTBC, 2019)

At A Distance, Spring Is Green (KBS2, 2021)

2. Drama Web

Love Revolution (Naver, 2020)

Weak Hero (Wavve, 2022)

3. Reality show

Produce 101 Season 2 (Mnet, 2017) - contestant

Seven Stars (Channel 3, 2022) - mentor

4. Teater Musikal