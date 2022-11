Profil Lee Seung Gi: Selebritas Korea yang Ramai Dikabarkan tak Dibayar Upahnya

TEMPO.CO, Jakarta - Hook Entertainment menanggapi laporan tentang Lee Seung Gi yang tidak menerima pembayaran selama 18 tahun. Mengutip Soompi, media di Korea Selatan Disptach melaporkan, Lee Seung Gi debut dengan albun studio pertamanya pada Juni 2004. Ia merilis 27 album dan 137 lagu, tapi tidak menerima upah sama sekali.

CEO Hook Entertainment Kwon Jin Young malu merasa sangat malu.

"Semua karena kelalaian dan kurangnya kebijaksanaan saya. Saya merasa malu dan menyesal," katanya.

Kwon Jin Young menambahkan, saat ini sedang memeriksa berbagai fakta. "Masuk akal untuk secara khusus mengonfirmasi kebenaran mengenai cerita yang saat ini beredar dan dilaporkan oleh pers," ujarnya

Profil Lee Seung Gi

Mengutip IMDb, Lee Seung Gi merupakan penyanyi, aktor, presenter, dan penghibur asal Korea Selatan. Lee Seung Gi lahir pada 13 Januari 1987 di Dobong-gu, Seoul. Ia lulusan dari Universitas Dongguk jurusan Perdagangan Internasional pada 2009.

Lee memulai karier menyanyinya sejak berusia 17 tahun. Mengutip Fandom, Lee Seung Gi memulai debutnya pada 5 Juni 2004, album studio The Dream of a Moth. Selain di Korea Selatan, Lee juga melakukan debut menyanyi Jepang pada 6 Maret 2012. Lagunya berjudul Time for Love.

Lee telah banyak memiliki lagu hit seperti Because You're My Woman, Will You Marry Me, dan Return. Berkat kesuksesannya itu Lee dikenal sebagai Ballad Prince.

Ia telah mendapat pengakuan lebih lanjut sebagai aktor dan naik ke popularitas internasional di seluruh Asia dengan peran utama dalam drama banyak drama populer. Kesuksesan Lee Seung Gi sebagai penyanyi, aktor, dan presenter membuatnya mendapat gelar Triple Threat.

Pada 2012, Lee dipercaya menjadi salah satu pembawa obor di Olimpiade Musim Panas London 2012. Mengutip KProfiles, dia juga pemenang Grand Prize (Daesang) termuda setelah memenangkannya di SBS Entertainment Awards 2018 untuk variety show Master in the House .

Lee Seung Gi pertama kali masuk dalam daftar Forbes Korea Power Celebrity pada 2010 menempati urutan ketujuh, kemudian peringkat keempat pada 2011 dan keenam pada 2012 dan 2015.

Diskografi

Korea

Studio albums: The Dream of a Moth (2004), Crazy For U (2006), Story of Separation (2007), Story of Separation (repackage) (2007), Shadow (2009), Shadow (repackage) (2010), Tonight (2011), And... (2015), dan The Project (2020)

Live albums: Love: The 1st Concert (2007)

Mini albums: Forest (2012)

Special albums: The Best (2012)

Digital singles: Confession (2004), Let's Go On a Vacation (2009), I'm Going to the Military (2016), Meet Someone Like Me (2016), dan The Ordinary Man (2020)

Collaborations: Smile Boy (with Kim Yuna) (2010) dan Circle (with Captain Planet) (2022)

OSTs: My Girlfriend Is a Nine-Tailed Fox OST (Losing My Mind, From Now on I Love You) (2010) dan Gu Family Book OST (Last Word) (2013)

Jepang

Album Studio: Tonight (Japan Special Edition) (2012)

Filmografi

1. Film

Love Forecast (2015)

The Princess and the Matchmaker (2018)

2. Drama

The Infamous Chil Sisters (KBS, 2006)

Brilliant Legacy (SBS, 2009)

My Girlfriend Is a Nine-Tailed Fox (KBS, 2010)

The King 2 Hearts (MBC, 2012)

Gu Family Book (MBC, 2013)

You're All Surrounded (SBS, 2014)

A Korean Odyssey (tvN, 2017–2018)

Vagabond (SBS, 2019)

Mouse (tvN, 2021)

Love by Law (KBS2, 2022)

3. Reality shows

Produce 48 (Mnet, 2018) - MC

Sing Again (jTBC, 2020) - judge

