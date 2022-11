Rima Melati Terima Penghargaan Lifetime Achievement di FFI 2022, Widyawati: Seharusnya Terima 10 Tahun Lalu

Widyawati yang ikut tampil di panggung menerima penghargaan itu bersama Ai Tumbuan dan Keke Tumbuan, kedua anak Rima Melati, tak kuasa menahan air mata harunya. "Rima Melati, seharusnya sepuluh tahun lalu dia mendapatkan penghargaan ini. I love you, Rima," katanya dengan suara tercekat.

Before, Now & Then (Nana) Film Terbaik Festival Film Indonesia 2022, Kemenangan Bagi Perempuan

Christine Hakim, Ketua Dewan Juri FFI 2022 menuturkan alasannya memilih Before, Now & Then (Nana) sebagai film terbaik Festival Film Indonesia.

