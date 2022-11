Ingat Selebritas yang Meramaikan KTT G20 Bali, Anne Hathaway sampai Yuni Shara

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia yang kini menjadi tuan rumah KTT G20 sukses melangsungkan rangkaian forum kerja sama multilateral ini. KTT G20 yang dilangsungkan di Bali ini pun turut mendatangkan para pejabat pemerintahan negara. Namun, selain para petinggi negara, artis nasional dan internasional juga turut serta memeriahkan rangkaian acara KTT G20 Bali. Lantas, siapa sajakah artis tersebut?

Anne Hathaway

Anne Hathaway yang lahir pada 12 November 1982 adalah seorang aktris asal Amerika Serikat. Ia memulai debut aktingnya pada 1999 dalam serial televisi Get Real. Namun, namanya baru melambung berkat perannya dalam The Princess Diaries (2001) dan sekuelnya, The Princess Diaries 2: Royal Engagement (2004), seperti dilansir The Independent.

Pada KTT G20 di Bali, Anne Hathaway berkontribusi sebagai pembicara di pertemuan Business 20 (B20) yang merupakan forum side event KTT G20. Ia menjadi perwakilan UN Women Goodwill Ambassador yang hadir melalui melalui pesan video. Dalam video tersebut, ia menyuarakan partisipasi perempuan dalam pertumbuhan ekonomi dunia.

John Legend

Pemilik nama asli John Roger Stephens yang lahir pada 28 Desember 1978 adalah seorang penyanyi, penulis lagu, pianis, dan produser rekaman asal Amerika. Ia memulai karier musiknya dengan bekerja di belakang layar sebagai pemain piano Lauryn Hill's dalam lagu Everything Is Everything. Namanya meroket berkat lagunya yang berjudul All of Me (2013) yang didedikasikan untuk sang istri, Chrissy Teigen. Lagu ini pun menjadi lagu penutup yang dibawakan oleh John Legend dalam side event KTT G20 di Bali.

Selain All of Me, John Legend yang tampil secara langsung di acara Global Food Security Forum pada Minggu, 13 November 2022 juga menyanyikan beberapa lagu, antara lain Save Room, Ordinary People, dan Green Light. Selain bernyanyi, ia juga menyuarakan tentang kelaparan yang menyinggung kondisi di Amerika dan menjadi permasalahan dunia.

Maudy Ayunda

Selain parasnya yang cantik dan anggun, artis Indonesia yang satu ini juga terkenal karena kecerdasannya. Pemilik nama asli Ayunda Faza Maudya yang lahir pada 19 Desember 1994 memulai debut dalam dunia hiburan tanah air melalui film Sebagai Rena pada 2006, seperti dikutip dari p2k.unkris.ac.id. Sementara itu, pada 2011, ia merilis album pertamanya dengan lagu hitsnya, yaitu Tiba Tiba Cinta Datang.

Lulusan Oxford University ini didapuk sebagai juru bicara Presidensi Indonesia dalam KTT G20 yang mencuri banyak perhatian publik. Maudy juga turut menghadiri acara Welcoming Dinner G20 yang tampil anggun dengan mengenakan kebaya.

Andmesh Kamaleng

Pemilik nama asli Jeandmesh Antonio Kamaleng yang lahir pada 15 April 1997 adalah seorang penyanyi Indonesia. Ia merupakan juara ajang pencarian bakat Rising Star Indonesia Musim Kedua pada 2016-2017. Namanya melambung berkat lagu hitsnya, Cinta Luar Biasa pada 2019.

Pada acara Pagelaran Budaya Welcoming Dinner G20 di Bali, Andmesh tampil bernyanyi dengan diiringi para penari tradisional. Andmesh tampil mengenakan busana asli Indonesia untuk menghibur para hadirin dengan suara merdunya.

Yuni Shara

Yuni Shara yang lahir pada 3 Juni 1972 merupakan penyanyi dan aktris asal Indonesia. Pemilik nama asli Wahyu Setyaning Budi adalah kakak kandung dari anggota DPR, Krisdayanti. Lagu hits penyanyi berambut bondol ini berjudul 50 Tahun Lagi yang berduet dengan mantan kekasihnya, Raffi Ahmad. Pada 2011, ia pun pernah bermain film layar lebar dengan judul Rumah Tanpa Jendela.

Lama tidak terdengar kabarnya di dunia hiburan, Yuni Shara baru-baru ini ikut memeriahkan KTT G20. Sama dengan Andmesh, Yuni Shara pun tampil dalam Pagelaran Budaya Welcoming Dinner G20 yang dilangsungkan di Garuda Wisnu Kencana, Kabupaten Badung, Bali pada Selasa, 15 November 2022.

