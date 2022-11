Sapu Bersih, Taylor Swift Bawa Pulang 6 Piala AMA 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Taylor Swift menyapu bersih kemenangan di American Music Awards atau AMA 2022 yang digelar pada Minggu malam, 20 November 2022 di Microsoft Theater, Los Angeles. Ia memenangkan enam penghargaan yang dinominasikan untuknya termasuk Artist of the Year.

“Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah merilis lebih banyak musik daripada dekade sebelumnya,” kata Taylor Swift saat menerima penghargaan kemenangan keenamnya malam itu. “Saya benar-benar merasa seperti itu karena kalian, para penggemar, menjelaskan bahwa kalian ingin mendengar banyak musik. Saya menemukan bahwa semakin banyak musik yang saya buat (dan) semakin banyak musik yang saya keluarkan, semakin bahagia saya."

Kemenangan untuk kategori Artist of the Year di AMA tahun ini merupakan yang ketujuh kalinya diterima oleh Taylor Swift. Dalam pidato kemenangannya, Taylor Swift yang tengah mempersiapkan tur konser di banyak negara ini mengungkapkan rasa cinta kepada para penggemarnya.

"Saya berterima kasih kepada para penggemar, pada dasarnya, atas kebahagiaan saya. Aku mencintai kalian lebih dari yang bisa kukatakan. Saya tidak dapat mengungkapkan betapa sulit dipercaya bagi saya bahwa saya dapat melakukan ini dan bahwa kalian masih peduli. Jadi, terima kasih yang digarisbawahi dengan 13 tanda seru," katanya.

Taylor Swift berpose saat menerima penghargaan Favorite Pop Album dalam acara American Music Awards 2022 di Microsoft Theater in Los Angeles, California, 21 November 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Sementara, tiga dari kemenangannya datang untuk karyanya, Red yang direkam ulang, termasuk video musik film pendek berdurasi 10 menit dari All Too Well, yang dibintangi oleh Sadie Sink dan Dylan O'Brien. Taylor Swift memenangkan Favorite Pop Album, Favorite Music Video, Favorite Female Pop Artist, Favorite Female Country Artist, dan Favorite Country Album.

Selama pidato kemenangan Favorite Pop Album, Taylor Swift mengatakan dia tidak pernah berharap atau menganggap albumnya yang direkam ulang akan berarti apa pun bagi penggemar. Dia mengenang dan berterima kasih kepada pihak-pihak yang membantunya menghabiskan berjam-jam di studio untuk menciptakan kembali Red. Dia berterima kasih kepada artis yang bergabung dengannya, bintang video musik All Too Well dan sutradara I Bet You Think About Me, Blake Lively dan lawan mainnya, Miles Teller.

Taylor Swift kemudian kembali ke atas panggung menerima penghargaan Favorite Music Video untuk All Too Well. Dia berterima kasih kepada para penggemar atas dukungan mereka untuk lagu tersebut.

Taylor Swift telah dinominasikan masuk dalam penghargaan utama AMA sebanyak sembilan kali dan membawa pulang penghargaan tersebut pada 2009, 2011, 2013, 2018, 2019, dan 2020. Pada 2019, ia juga menjadi musisi perempuan pertama yang memenangkan Artist of the Decade.

“Ini adalah penghargaan yang merayakan satu dekade kerja keras dan seni dan kesenangan dan kenangan, yang terpenting bagi saya adalah kenangan yang saya miliki bersama kalian, dengan kalian para penggemar, selama bertahun-tahun,” katanya. “Teman-teman, kita telah bersenang-senang, luar biasa, menggembirakan, saat-saat luar biasa bersama, dan semoga terus berlanjut. Terima kasih telah menjadi alasan mengapa saya berada di panggung ini, dari hari pertama karier saya hingga malam ini. Saya mencintai kalian dengan sepenuh hati."

