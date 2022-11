Penampilan Jungkook BTS di Pembukaan Piala Dunia 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Jungkook BTS tampil dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt, Al Khor, Qatar pada Minggu, 20 November 2022. Anggota termuda gruo BTS itu akhirnya menyanyikan soundtrack resmi Piala Dunia 2022 berjudul Dreamers bersama penyanyi Qatar, Fahad Al-Kubaisi disaksikan ribuan penonton yang hadir.

Jungkook tampil mengenakan kaus, jaket, celana, dan sepatu serba hitam. Penonton bersorak meriah begitu musik mulai diputar dan Jungkook naik ke atas panggung.

Jungkook dikelilingi oleh para puluhan penari yang terbagi di atas dan bawah panggung, mengenakan konstum putih mengkilap. Jungkook dan para penari kompak melakukan koreografi mengikuti irama lagu yang bersemangat.

Di pertengahan lagu, Fahad Al-Kubaisi muncul dan berjalan menyusul Jungkook di atas panggung. Berbeda dengan Jungkook, Fahad mengenakan gamis abu-abu dan penutup kepala.

Penyanyi Jungkook BTS dan Fahad Al Kubaisi, tampil dalam Pembukaan Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt, Al Khor, Qatar, Ahad, 20 November 2022. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Penampilan Jungkook di pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar ini membuat penggemarnya senang sekaligus bangga. Di Indonesian sendiri kata kunci "SO PROUD OF YOU JEON JUNGKOOK" menjadi trending nomor satu di Twitter. Mereka membagikan foto maupun cuplikan video aksi panggung Jungkook dilengkapi ungkapan kegembiraan.

"Aku tidak akan pernah bosan mengatakan ini dan tidak ada yang bisa membuatku berhenti mengatakan ini—AKU SANGAT BANGGA PADAMU JEON JUNGKOOK. Suaranya, parasnya, keterampilannya, penampilannya, energinya, seluruh keberadaannya adalah kesempurnaan," cuit @taekooo***. "Tidak akan melupakan hari ini!! Aku sangat bangga padamu jeon jungkook," cuit @hopiie***. "Terima kasih Jungkook untuk penampilan pembukaan piala dunia terbaik, sangat bangga padamu JEON JUNGKOOK," cuit @sswww***.

Selain Jungkook yang memang sebelumnya telah diumumkan akan tampil di pembukaan Piala Dunia 2022, kemunculan aktor Morgan Freeman cukup membuat para penonton terkejut. Aktor berusia 85 tahun itu muncul di segmen pembuka dan berbincang dengan Duta Piala Dunia 2022, Ghanim al Muftah yang terlahir dengan Caudal Regression Syndrome, kelainan langka yang mengganggu perkembangan tulang belakang bagian bawah.

Pertunjukan acara pembukaan Piala Dunia 2022 berlangsung selama 30 menit. Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan pembuka antar negara tuan rumah Qatar dan Ekuador pukul 23.00 WIB di stadion yang sama.

