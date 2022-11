Han So Hee Akui sebagai Blink, Jennie Blackpink Biasnya

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Han So Hee mengakui kalau dirinya sebagai penggemar dari BLACKPINK. Sebagai Blink, sebutan untuk penggemar BLACKPINK, Han So Hee memiliki bias atau member yang paling disukai dalam grup idola K-pop, yaitu Jennie.

Pengakuan itu disampaikan saat Han So Hee melakukan wawancara dengan majalah Vogue Thailand. Wawancara tersebut dibagikan pada Kamis, 17 November 2022 dengan judul Han So-Hee's 24 Favorites.

Dalam kesempatan yang sama, Han So Hee ditanya mengenai superstar Korea favoritnya. Ia langsung menjawab BLACKPINK. Aktris 28 tahun ini mengungkapkan bahwa dia sangat menyukai lagu baru BLACKPINK berjudul Shut Down.

Blackpink. Foto: Instagram/@blackpinkofficial.

Han So Hee bukan satu-satunya penggemar yang menyukai lagu itu, karena setelah BLACKPINK merilis Shut Down pada September lalu, lagu tersebut berhasil merebut hati para penggemar di seluruh dunia. Dengan konsep dan visual yang kuat, serta bakat para anggota yang luar biasa, lagu tersebut menjadi yang terbaik untuk mereka tahun ini.

Awalnya, Han So Hee sempat kesulitan memilih anggota favorit karena menurutnya mereka berempat memiliki karakteristik yang membuatnya unik. Namun, pada akhirnya, Han So Hee mengambil keputusan dan memilih Kim Jennie.

Beberapa penggemar bahkan menunjukkan bahwa Han So Hee dan Jennie Blackpink telah mengunggah foto yang serupa beberapa waktu lalu. Ini bukan pertama kalinya Han So Hee mengisyaratkan sebagai Blink. Ketika Han So Hee sedang membintangi drama Korea My Name, dia muncul dalam sebuah video dengan lawan mainnya. Selama video tersebut, Han So Hee mulai menyanyikan lagu grup tersebut, As If It’s Your Last.

ALLKPOP | KOREABOO

Baca juga: 6 Drama Korea Terbaik Han So Hee, Ingat Pelakor di The World of the Married ?

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.