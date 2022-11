Dear Promotor, Fans Minta Calo Tiket Konser BLACKPINK Ditindak Tegas, Bukan Cuma Klarifikasi

TEMPO.CO, Jakarta - Konser BLACKPINK di Jakarta disambut meriah oleh para penggemar dan tiket langsung ludes terjual alias sold out dalam waktu singkat. Namun, banyak penggemar yang tidak kebagian tiket hingga menjadi korban penipuan para calo.

Pihak promotor, iMe Indonesia telah mengklarifikasi temuan akun yang menjual tiket konser BLACKPINK dengan harga berkali-kali lipat lebih mahal dan mengatasnamakan "orang dalam". Di media sosial, iMe telah membantah kalau akun-akun tersebut memiliki hubungan dengan mereka sehingga bisa mendapatkan banyak tiket dan bebas menjualnya dengan harga selangit.

Penggemar BLACKPINK ramai-ramai membanjiri kolom komentar unggahan iMe Indonesia di Twitter. Penggemar meminta agar promotor dapat menindak tegas para calo tiket konser BLACKPINK di Jakarta. Mereka menyarankan agar tiket yang dijual para calo dengan harga berkali-kali lipat dari aslinya tersebut dinonaktifkan sehingga tidak dapat digunakan. Promotor mengingatkan bahwa penjualan tiket resmi hanya di platform yang mereka tunjuk.

"Lo daripada klarifikasi mulu mending coba ban calo-calo banyak tuh selebgram jadi calo coba cari data dan ban tiketnya," cuit @39rene***. "Dear Ime, mending gausah klarifikasi, tapi take action aja buat denied access ke pemilik tiket VIP dari calo, karna banyak banget artis/selebgram yang terang-terangan beli dan jual tiket VIP from the third party," cuit @lovesic***.

"Iya mending take action aja daripada klarifikasi. Kasian yang membership cuman mentok dapat platinum. Apalagi yang platinum beda 400 ribu aja ga dapat benefit apa-apa, tolong donggg jangan gini," cuit @Lianva***. "Dear ime, tolong yang jual mahal-mahal gitu jangan kasih masuk hangusin aja tiketnya. Harusnya yang VIP tuh di jual ke membership aja setidaknya mereka cuma bisa CO 2. 1 buat kita 1 buat temenya. Kalau kaya gini kasian blink yang emang dah nabung lama tapi ga dapat tiket," cuit @timy***.

BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] JAKARTA akan digelar pada 11 dan 12 Maret 2023 di Main Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Dok. Tiket.com

Selain itu, penggemar juga menyoroti pengakuan para calo soal "orang dalam". Menurut penggemar, promotor harus menyelidiki siapa orang yang terlibat. "Dear @ime_indonesia mungkin cek internal mu dulu deh, tiket VIP jalur ordal dan calo harusnya ditakedown tuh barcode bya, jangan sampe pas kita besok ke konser isinya orang-orang VIP jalur calo dengan harga gak wajar dan juga saranku harusnya VIP itu semua jalur membership bukan ke gensales," cuit @anakpak***.

Saran Ikuti Promotor Taiwan

Tiket konser BLACKPINK juga langsung ludes terjual dengan sangat cepat di negara-negara lain. Melansir dari Koreaboo, sebanyak empat tiket konser mereka di Kaohsiung, Taiwan dibatalkan pada 10 November lalu setelah laporan harga tiket yang sangat tinggi dinaikkan lebih dari 45 kali lipat dari harga aslinya. Tiket tersebut untuk konser BLACKPINK di Stadion Nasional Kaohsiung di Taiwan selatan pada 18 Maret 2023.

Setelah memperhatikan harga tiket yang tidak normal, promotor konser BLACKPINK di negara tersebut, Live Nation Taiwan, mengumumkan akan membatalkan tiket tersebut. Keempat tiket tersebut akan dijual kembali oleh pihak promotor. Live Nation Taiwan memperingatkan calo bahwa mereka akan terus membatalkan tiket yang dijual kembali dengan harga yang terlalu tinggi untuk melindungi konsumen.

Sebagian penggemar menyarankan agar iMe Indonesia mengikuti kebijakan promotor Taiwan itu. Sanksi yang diberikan dirasa cukup memberikan efek jera bagi para calo. "Gausah klarifikasi mulu mending contohin Taiwan. Nih oknum-oknum calo nya," cuit @romis***. "Halo @ime_indonesia apakah ada tindakan yang diambil terhadap para calo yang menjual ulang tiket dengan harga berkali lipat? Seperti misal LIVE Nation Taiwan yang langsung gercep cancel tiketnya? Mohon aktif menanggapi kasus kita bukan hanya untuk klarifikasi nama baik iMe doang," cuit @Guitar***.

BLACKPINK akan menggelar konser bertajuk BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] JAKARTA selama dua hari, 11 dan 12 Maret 2023 di Main Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Sejak debut pada 2016, grup vokal yang terdiri dari Jennie, Lisa, Jisoo, dan Rosé, telah memenangkan lebih dari 25 penghargaan dari 100 nominasi musik internasional.

Baca juga: Tiket Konser BLACKPINK di Jakarta Dijual Mulai Hari Ini, Catat Ada 4 Jadwal Pembeliannya

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.