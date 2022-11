Raffi Ahmad dan Keluarga Tiba di Qatar, Siap Nonton Piala Dunia 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Raffi Ahmad memboyong keluarganya berangkat ke Qatar untuk menonton Piala Dunia 2022 secara langsung. Raffi bersama istrinya, Nagita Slavina serta dua putra mereka, Rafathar dan Rayyanza berangkat pada Minggu pagi, 20 November 2022.

Dalam unggahan Raffi satu jam yang lalu, mereka sudah tiba di Bandara Internasional Hamad, Doha, Qatar. Raffi membagikan potret keluarganya dengan logo resmi Piala Dunia 2022. "Let's Rock And Roll QATAR!!! World Cup 2022. Are You Ready???" tulis Raffi dalam keterangan foto.

Selain keluarga dan rombongan timnya, pemilik klub sepak bola RANS Nusantara FC ini juga berangkat bersama bos grup EMTEK (Elang Mahkota Teknologi) atau Direktur Program SCM (Surya Citra Media) yang menaungi SCTV dan Indosiar, Harsiwi Achmad. EMTEK menjadi pemegang hak siar untuk gelaran Piala Dunia 2022 di Indonesia.

"Woohoo.. Siap nonton FIFA WORLD CUP QATAR 2022 bareng Aa Rafathar dan Cipung @raffinagita1717,"' tulis Harsiwi Achmad di Instagram pribadinya satu jam yang lalu.

Upacara pembukaan Piala Dunia 2022 akan digelar malam ini, Minggu, 20 November 2022 pukul 21.40 WIB di Stadion Al Bayt, Al Khor, sekira 50 km dari Doha. Sederet musisi ternama akan tampil memeriahkan acara pembukaan ini.

Idola K-pop, Jungkook BTS akan membawakan salah satu soundtrack resmi Piala Dunia 2022 berjudul Dreamers bersama penyanyi Qatar, Fahad Al-Kubaisi, untuk pertama kalinya. Lagu tersebut baru dirilis beberapa jam menjelang upacara pembukaan.

Tema upacara pembukaan Piala Dunia 2022 adalah pertemuan untuk seluruh umat manusia, menjembatani perbedaan melalui kemanusiaan, rasa hormat dan inklusi, kata FIFA dalam sebuah pernyataan, "Sepak bola memungkinkan kita untuk bersatu sebagai satu suku, dan Bumi adalah tenda tempat kita semua hidup."

Rangkaian pembukaan Piala Dunia 2022 dijadwalkan akan menyajikan tujuh program yang menampilkan atraksi tradisional Qatar maupun budaya dunia, termasuk mewakili 32 negara yang bakal berlaga di pesta sepak bola sejagat ini.

Baca juga: Jungkook BTS Antusias Bawakan Lagu Dreamers di Pembukaan Piala Dunia 2022

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.