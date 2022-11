Selain Song Jong Ki, Siapa Saja Sederet Aktor di Drakor Reborn Rich

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu drama Korea yang sangat ditunggu adalah Reborn Rich. Drakor yang tayang para Jumat, Sabtu dan Minggu di Viu ini menghadirkan aktor Song Jong Ki. Song Joong Ki berperan sebagai Yoon Hyun Woo, sekretaris keluarga kaya raya. Sayangnya, ia tewas di tangan keluarga yang telah ia layani dengan setia. Suatu ketika, ia terlahir kembali sebagai putra bungsu keluarga, Jin Do Joon. Inilah saatnya membalas dendam dan merebut semua kekayaan keluarga laknat tersebut.

Namun Song Joong Ki bukan satu-satunya bintang yang bersinar dalam drakor Reborn Rich ini. Berikut sederet aktris yang siap memukau Anda dalam drakor Reborn Rich:

1. Shin Hyun Been sebagai Seo Min Yeong

Reborn Rich menjadi drama pertama yang dibintangi Shin Hyun Been tahun ini. Sang aktris berperan sebagai Seo Min Yeong, pemeran utama wanita. Sebelumnya, Shin Hyun Been juga pernah menjadi pemeran utama wanita dalam drama Confession dan berperan sebagai Ha Yoo Ri.

Seo Min Yeong adalah jaksa dari Kejahatan Keuangan dan Pajak di Departemen Kejaksaan Wilayah Seoul Pusat. Sebagai jaksa, Seo Min Young dikenal dengan sikapnya yang agresif dalam menyelesaikan pekerjaan. Sikap Seo Min Young yang gigih dalam menangani kasus membuatnya dijuluki Grim Reaper. Seo Min Yeong mememiliki perasaan khusus terhadap Jin Do Joon (Song Jong Ki). Sayangnya, ia khawatir jika hubungan mereka tidak dapat berhasil karena perubahan sikap pada pria yang disukainya.

2. Kim Jung Nan sebagai Seon Jung Rae

Kim Jung Nan merupakan salah satu aktris senior. Terdapat banyak judul drama terkenal yang pernah ia bintangi sepanjang kariernya di dunia seni peran, mulai Sky Castle, Doctor Prisoner, Tale of the Nine Tailed, dan Mouse. Kim Jung Nan meraih dua penghargaan atas kerja kerasnya dalam drama Doctor Prisoner. Pada tahun 2019, KBS Drama Awards ke-33 menganugrahkan piala untuk nominasi Best Supporting Actress dan Best Couple Award with Jang Hyun Sung.

Karakter Seon Jung Rae, yang diperankan Kim Jung Nan, merupakan menantu dari anak tertua Jin Yang Cheol. Sebagai menantu pertama, Seon Jung Rae mendapatkan banyak pengaruh dari ibu mertuanya yang mengagungkan kemewahan. Meskipun hidup bergelimangan harta, Seon Jung Rae merasa khawatir karena Jin Yang Cheol sang ayah mertua seolah tidak memperhatikan dirinya.

3. Park Ji Hyun sebagai Mo Hyun Min

Film Gonjiam: Haunted Asylum membuat nama Park Ji Hyun melambung. Kerja kerasnya di film horor yang menuai banyak kesuksesan di Korea Selatan membuatnya mendapatkan nominasi pada beberapa ajang bergengsi. Park Ji Hyun mendapatkan nominasi sebagai Best New Actress di Blue Dragon Film Awards 2018 dan Rookie of the Year Award di Chunsa Film Art Awards pada tahun yang sama. Selain berakting di layar lebar, Park Ji Hyun turut mengambil peranan di layar kaca, salah satunya drama Do You Like Brahms?. Pada drama Reborn Rich, penonton dapat menyaksikan kemampuan akting Park Ji Hyun, sebagai Mo Hyun Min.

Sepertinya Seo Min Yeong bukanlah satu-satunya wanita yang tertarik pada Jin Do Joon. Mo Hyun Min juga tertarik dengan cucu bungsu dari Grup Sunyang. Mo Hyun Min dikenal sebagai putri tertua di keluarga pemilik Hansung Ilbo dan memiliki sikap yang tidak mengenal ragu dalam bertindak. Mo Hyun Min merasa dirinya berada di level yang sama dengan penerus Grup Sunyang. Apakah Jin Do Joon juga menyukai Mo Hyun Min?

Ilustrasi film Reborn Rich/Viu

4. Kim Shin Rok sebagai Jin Hwa Young

Drama Reborn Rich juga diramaikan dengan kehadiran Kim Shin Rok yang berperan sebagai Jin Hwa Young. Aktris satu ini telah berkarier di dunia seni peran Korea Selatan sejak 2004. Anda dapat menyaksikan kemampuan beraktingnya pada drama seperti Beyond Evil, One Ordinary Day, dan If You Wish Upon Me. Ia juga merupakan aktris yang aktif berakting pada teater sejak awal karier.

Jin Yang Cheol memiliki putri, bernama Jin Hwa Young. Sebagai putri satu-satunya di keluarga tersebut, Jin Hwa Young sangat disayang oleh sang ayah. Bagi Jin Yang Cheol, Jin Hwa Young adalah anak yang ramah dan baik hati. Sayangnya, meskipun menjadi kesayangan sang ayah, Jin Hwa Young tidak dapat menjadi penerus keluarga karena ia adalah anak perempuan. Jin Hwa Young meminta bantuan Jin Do Joon agar kemampuannya dapat dilihat oleh Jin Yang Cheol. Apakah Jin Do Joon akan membantu dirinya?

5. Tiffany Young sebagai Rachel

Kehadiran Tiffany Young pada drama Reborn Rich sangat dinantikan oleh para penggemarnya. Pasalnya, drakor Reborn Rich menjadi drama pertama yang dibintangi oleh sang bintang. Wanita yang akrab disapa Tiffany ini merupakan anggota dari girl group papan atas, Girls’ Generation dan subunit grup tersebut, Girls’ Generation- TTS atau TTS (Taeyeon, Tiffany, dan Seohyun). Tiffany juga dikenal sebagai penyanyi solo dengan beberapa album yang telah diluncurkannya.

Pada drakor Reborn Rich, Tiffany berperan sebagai Rachel. Karakter yang ia perankan berprofesi sebagai analis di Miracle. Rachel digambarkan sebagai orang kepercayaan dari Oh Se Hyun (Park Hyun Kwon) dan bekerja sebagai asisten dari Jin Do Joon. Selain itu, Rachel merupakan sosok yang melihat banyak hal sebagai objek investasi. Penilaiannya yang dingin dapat membuat penonton bertanya-tanya, apakah Rachel adalah karakter yang baik atau buruk?

