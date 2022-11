Harry Styles dan Olivia Wilde Putus Setelah 2 Tahun Pacaran

PAGE SIX | E NEWS

Ini bukan pertama kalinya Harry Styles dan Olivia Wilde dikabarkan putus. Keduanya kembali terlihat bermesraan di New York pada Kamis, 25 September 2022. Dalam potret yang beredar, keduanya berciuman dan terlihat Harry Styles memeluk Oliva Wilde.

"Dia masih tur dan sekarang pergi ke luar negeri. Dia (Olivia Wilde) fokus pada anak-anaknya dan pekerjaannya di L.A.," kata salah satu sumber kepada Page Six, Jumat, 18 November 2022 waktu setempat. “Ini keputusan yang sangat bersahabat.”

TEMPO.CO , Jakarta - Penyanyi, Harry Styles kembali dikabarkan putus dengan kekasihnya, Olivia Wilde setelah hampir dua tahun pacaran. Hubungan keduanya kandas di tengah mantan anggota One Direction itu tengah menjalani tur dunianya.

Di tengah drama antara Olivia Wilde, mantan suaminya Jason Sudeikis dan pengasuh anak mereka, dia membagikan resep dari novel perceraian

Olivia Wilde Bagikan Resep Saus Salad Spesial Terinspirasi Novel Perceraian

Seungkwan SEVENTEEN Rilis Cover Lagu As It Was Harry Styles, Spesial untuk Carat

Seungkwan SEVENTEEN Rilis Cover Lagu As It Was Harry Styles, Spesial untuk Carat

As It Was dari Harry Styles diakui merupakan lagu yang paling sering Seungkwan SEVENTEEN dengarkan selama beberapa bulan terakhir.

Baca Selengkapnya