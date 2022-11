Rent, Drama Musikal Pertunjukan Broadway akan Ditampilkan di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Teater Musikal Nusantara dan Ciputra Artpreneur membawa sebuah pertunjukan Broadway berjudul Rent ke Jakarta. Drama musikal itu akan dipentaskan pada 25 - 27 November 2022 di Teater Ciputra Artpreneur sebanyak lima kali pertunjukan.

Lakon Rent berkisah tentang sekelompok seniman muda yang harus berjuang keras. Mereka bertahan hidup dari kondisi kemiskinan dan bayang-bayang penyakit HIV dan AIDS. Menurut Chriskevin Adefrid, CEO Teater Musikal Nusantara atau Teman Musical, pertunjukan itu juga akan mengangkat isu sosial terkait HIV/AIDS yang digambarkan dengan sangat nyata.

Kisah itu menurutnya relevan dengan kondisi di Indonesia saat ini. Selain itu mereka juga mengusung kampanye #MeasureYourLife yang menyerukan anti diskriminasi terhadap orang dengan HIV dan AIDS.

Selama ini, menurut mereka, orang dengan HIV dan AIDS di Indonesia maupun di dunia masih selalu tersisihkan di masyarakat dan belum mendapatkan perhatian lebih dari pihak-pihak yang berkepentingan.

“Kampanye sosial ini sejalan dengan visi dan misi kami yang tidak hanya ingin menampilkan pertunjukan berkualitas, namun memiliki dampak sosial untuk masyarakat,” kata Chriskevin lewat siaran pers, Kamis, 17 November 2022.

Pertunjukan Rent The Musical akan dipentaskan dengan bahasa Inggris dan melibatkan puluhan seniman dan musisi muda. Beberapa pemerannya seperti Aldafi Adnan, Taufan Purbo, Pasha Prakasa, Louise Monique, Galabby, dan Andrea Miranda, Nino Prabowo, dan Gerardo Tanor dengan sutradara Venytha Yoshiantini.

Sesuai misi pertunjukan, mereka tidak hanya ingin menghibur tetapi juga menyentuh dan mengubah kehidupan penonton. Drama itu juga digarap untuk memberikan pengalaman baru bagi penonton dengan musikalitas yang energik.

Pertunjukan drama musikal Rent di Broadway, Amerika Serikat, dimainkan sejak 1996-2008 hingga dipentaskan di 50 negara lebih. Lakon karya Jonathan Larson itu pun meraih penghargaan seperti Pulitzer Awards untuk kategori Drama dan Tony Award untuk kategori Musikal Terbaik.

Teman Musical sebelumnya pada 2019 pernah menggelar pementasan adaptasi show Broadway yang berjudul Hairspray di Ciputra Artpreneur. Di tempat itu juga pernah dihelat pertunjukan seperti Beauty and The Beast, Pavarotti Forever, I La Galigo, Sampek Engtay, dan Festival Musikal Indonesia.

