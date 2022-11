The Prediksi Siapkan Kostum Mutakhir untuk Soundrenaline 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Klub motor, The Prediksi telah menyiapkan kejutan spesial untuk tampil di Soundrenaline 2022. Klub motor beranggotakan 13 selebritas yang diketuai oleh Andre Taulany ini akan menyapa penonton di hari kedua Soundrenaline 2022, Sabtu, 26 November 2022 di Allianz Eco Park, Ancol, Jakarta.

Salah satu anggota The Prediksi, Stevi Item pun turut membeberkan rasa tidak sabarnya The Prediksi tampil di Soundrenaline 2022. Selain untuk pertama kalinya mereka tampil langsung, tentunya festival ini juga momen comebacknya Soundrenaline yang absen beberapa tahun terakhir.

“Kami sudah menyiapkan beberapa kejutan untuk di Soundrenaline dari mulai stage act sampai kostum-kostum mutakhir ciri khas The Prediksi tentunya menjadi gimmick yang di tunggu tunggu para fans The Prediksi. Makanya kalian wajib hadir untuk menjadi saksi langsung The Prediksi live at Soundrenaline 2022,” kata Stevi, dikutip dari siaran pers yang diterima Tempo pada Kamis, 17 November 2022.

The Prediksi digawangi oleh Andre Taulany, Ananda Omesh, Desta, Ferry Maryadi, Gading Marten, Imam Darto, Ronal Surapradja, Soleh Solihun, Surya Insomnia, Stevie Morley Item, Tora Sudiro, Vincent Rompies, dan Wendi Cagur.

Musisi internasional juga menyatakan sudah tidak sabar untuk tampil di Soundrenaline tahun ini. Personil Weezer, Brian Bell dalam tayangan videonya menyatakan sudah ingin sekali segera menyapa fans mereka dan para penikmat musik di Indonesia di hari pertama festival Soundrenaline 2022.

Weezer. Foto: Instagram/@soundrenaline.co.id

Senada dengan Brian Bell, vokalis Neck Deep Ben Barlon via unggahan video juga menyampaikan rasa ketidaksabarannya untuk bertemu penikmat musik di Indonesia dan tampil di festival Soundrenaline 2022. Mewakili Neck Deep, Ben merasa bangga bandnya bisa manggung di acara musik terbesar di Indonesia tersebut.

“Guys pastikan kamu semua dapatkan tiketnya dan bertemu kami di tanggal 26 November di Soundrenaline 2022,” kata Ben.

Berikut linep up Soundrenaline 2022 secara lengkap, yaitu: Weezer, Clean Bandit, Mura Masa, Neck Deep, FKJ, American Authors, Plain White Ts, Hollow Coves, Secondhand Serenade, Copeland, Ignite, Mono, Vancouver Sleep Cinic, Stacey Ryan, Adoy, A Place To Bury Strangers dan Sheila Majid feat. Tohpati.

Sementara untuk musisi-musisi nasional dipastikan tampil di panggung Soundrenaline adalah Barasuara, Burgerkill, D’Cinnamons, Deadsquad, Feel Koplo, Goodnight Electric, Indra Lesmana Project, Isyana Saravati, Mario Zwinkle, Mocca, Ndarboy Genk, Potret, Polyster Embassy, Pure Saturday, Rocket Rockers, Rock N’ Roll Mafia, Saint Loco, Seringai, Stars and Rabbit, Tiket, The Brandals, The Prediksi, The Sigit dan The Upstairs.

Soundrenaline 2022 juga memberikan ruang buat para musisi lokal yang layak dinanti seperti Enola,Hondo, Hursa, Inthesky, Jon Kastella, Jordy Waelauruw, Mantra Vutura, Maya Hasan, Muztang, Noni, Samo Rafael, Sasan Fai, Swellow, Tatyana Akman dan White Chorus.

Dalam menghelat Soundrenaline 2022, Ravel Entertainment menggandeng Samara Live untuk turut serta menyuguhkan sajian berupa konten-konten terbaik di luar musik. Diantaranya yakni Stand Up Comedy dari 21 komika Majelis Lucu Indonesia yang terdiri dari: Abdel & Temon, Adjis Doaibu, Adriano Qalbi, Aldy Jadong, Ananta Rispo, Awwe, Bintang Bete, Bonar Manalu, David Nurbianto, Dono Pradana, Fatih “Ate” Andhika, Gilang Bhaskara, Mal Jupri, Mukti Entut, Musdalifah Basri, Priska Baru Segu, Rais Marasabessy, Ridwan Remin, Rigen Rakelna, Sastra Silalahi serta Yono Bakrie.

Bagi pecinta musik yang ingin menjadi bagian dari pergelaran musik terbesar di Tanah Air ini, bisa segera membeli tiket Soundrenaline 2022 di Tokopedia tiket events dengan rincian harga nett (sudah termasuk pajak) sebagai berikut:

1. Early Bird: SOLDOUT

2. Presale Early: SOLDOUT

3. Presale Normal: Rp 1.188.000 (2 Day Pass)

4. Daily Ticket Day 1: Rp 988.000

5. Daily Ticket Day 2: Rp 988.000

6. VIP Cabbana Deck Pass : Rp 1.888.000 Per Person,

· One Cabanna Maximum for 5 Pax

· Include Festival Kit & Official Merchandise

· Exclude Festival Entry Ticket

