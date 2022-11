Hari Ini di Tahun 2003, Aktor Arnold Schwarzenegger Dilantik Jadi Gubernur California

TEMPO.CO, Jakarta -Terminator merupakan robot pemusnah atau pembunuh dalam berbagai kisah fiksi ilmiah tapi Arnold Schwarzenegger bukan sembarang "Terminator". Aktor laga Hollywood ini pada hari ini atau 17 November pada 2003 silam dilantik sebagai Gubernur Negara Bagian California.

Arnold “Terminator” Schwarzenegger itu bahkan menang Pemilu berikutnya. Sehingga dua periode, dan menjabat sampai Januari 2011.

Bukan karena sifatnya, julukan Terminator yang disandang Schwarzenegger adalah berkat perannya di film. Pria asal Austria ini karibnya memang dikenal sebagai aktor. Pria kelahiran 1947 ini debut sebagai tukang lakon pada 1970, memerankan tokoh Hercules dalam film Hercules in New York.

Berjuluk Terminator

Puluhan film pun sudah dibintanginya. 4 di antaranya film Terminator, yaitu The Terminator (1984), Terminator 2: Judgment Day (1991), Terminator 3: Rise Of The Machines (2003), dan Terminator Genisys (2015).

Sosok Terminator di diri Schwarzenegger memang tak tergantikan. Saat masih jadi Gubernur pun, dia masih diminta membintangi film Terminator 4: Salvation, yang tayang pada 2009. Kemudian pada 2015, saat film Terminator kelima akan dibuat, Schwarzenegger juga dipanggil sebagai pemeran Terminator.

Wajar jika kemudian orang-orang lebih mengenal Schwarzenegger sebagai sosok Terminator ketimbang mantan Gubernur Negara Bagian. Padahal dia menjabat selama dua periode alias 8 tahun memerintah California.

Gabung Partai Republik

Melansir dari Britannica, Schwarzenegger menjadi warga negara Amerika Serikat atau AS pada 1983 dan menikah dengan reporter Maria Shriver pada 1986.

Selama era 1990-an, dia menjadi semakin aktif di Partai Republik baik di tingkat negara bagian maupun nasional. Schwarzenegger mengumumkan pencalonannya sebagai Gubernur California pada 6 Agustus 2003, episode The Tonight Show with Jay Leno. Pencalonannya segera menjadi berita nasional dan internasional, dengan outlet media menjulukinya sebagai “Governator”, mengacu pada film The Terminator.

Schwarzenegger berhasil mengalahkan calon dari Partai Demokrat Cruz Bustamante, sesama Republikan Tom McClintock, dan lainnya. Saingan terdekatnya, Bustamante, menerima 31 persen suara. Secara total, Schwarzenegger memenangkan pemilu dengan sekitar 1,3 juta suara. Dia kemudian dilantik pada 17 November 2003.

Dia Gubernur California kelahiran asing kedua setelah Gubernur kelahiran Irlandia John G. Downey pada 1862. Pada tahun-tahun awalnya menjabat, Schwarzenegger mendorong sejumlah tindakan pembatasan yang terbukti tidak populer, terutama dengan buruh yang terorganisir.

Namun demikian, Schwarzenegger terpilih kembali pada 2006. Dia memperoleh kemenangan legislatif kunci pada isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan, termasuk tindakan penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di California.

Dia berhasil mengadvokasi proposisi pemungutan suara untuk mereformasi proses redistricting negara bagian dan format politik-primer. Pada saat yang sama, jabatan gubernurnya dibebani oleh defisit anggaran negara bagian yang sangat besar, yang membengkak menjadi 26 miliar dolar AS pada 2009.

Meskipun serangkaian pengurangan layanan dan pemotongan gaji diberlakukan untuk membendung krisis fiskal, ekonomi negara bagian terus terpuruk. Karena batasan masa jabatan, Schwarzenegger tidak mencalonkan diri kembali pada 2010.

Pada Mei 2011 Schwarzenegger dan Shriver mengumumkan bahwa mereka berpisah. Beberapa hari kemudian terungkap Schwarzenegger telah menjadi ayah dari seorang anak dengan seorang wanita yang pernah bekerja sebagai staf rumah tangga. Shriver kemudian mengajukan gugatan cerai.

Meskipun Arnold Schwarzenegger sempat menghentikan karier filmnya untuk mencurahkan perhatian pada politik, pada 2010 ia menjadi cameo di The Expendables, sebuah film aksi yang mempertemukan beberapa bintang tua dari genre tersebut. Dia juga muncul di sekuel film 2012 dan 2014. Dia kemudian membintangi Sylvester Stallone (2013) dalam film thriller aksi rencana melarikan diri, mengambil tagihan teratas dalam drama aksi Sabotase (2014), dan mengulangi peran Terminatornya dalam Terminator Genisys (2015) dan Terminator: Dark Fate (2019).

HENDRIK KHOIRUL MUHID



