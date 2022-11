Muncul di Billboard Times Square New York, Keisya Levronka: Pelangi Setelah Hujan

TEMPO.CO, Jakarta - Keisya Levronka menjadi penyanyi perempuan Indonesia terpilih dalam kampanye EQUAL yang diadakan Spotify edisi November 2022. Hal tersebut menjadikan wajah Keisya muncul di videotron Times Square, New York, Amerika Serikat.

Momen ini semakin spesial bagi Keisya karena bertepatan dengan lagunya, Tak Ingin Usai yang telah tembus 100 juta streams di Spotify sejak dirilis pada 13Mei 2022. "Speechless. Apalagi barengan Tak Ingin Usai mencapai 100M streams on Spotify!" tulis Keisya di Instagram pada Rabu, 16 November 2022.

Tak Ingin Usai merupakan single keempat Keisya yang menduduki puncak deretan 50 lagu teratas di tangga lagu Spotify Indonesia selama 9 minggu sejak 16 Juni 2022. Lagu tersebut juga membuat Keisya memecahkan rekor sebagai artis perempuan lokal yang paling sering diputar dalam waktu 24 jam di Indonesia, dengan total lebih dari 735 ribu streams hanya dalam waktu satu hari.

Selama beberapa bulan terakhir, Keisya cukup menjadi sorotan. Penampilannya di berbagai acara kerap menuai beragam komentar dari netizen. Meski menerima banyak kritik, Keisya melihat pencapaian yang didapatnya saat ini adalah sebuah kebahagiaan setelah melewati masa-masa kelam. "Selalu percaya kalau setelah hujan akan ada pelangi, kalau kepompong pun akan indah juga pada waktunya menjadi kupu-kupu. I've lost count of times but I didn't drown, I'm still here, and still fighting," tulisnya.

Keisya Levronka. Foto : Instagram

Penyanyi jebolan Indonesian Idol musim ke-10 ini berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya selama ini, termasuk keluarga, label rekaman, hingga penggemarnya. Keisya juga berterima kasih kepada pencipta lagu Tak Ingin Usai, Mario G. Klau. "All team yang selalu yang mendukungku maju sampai sekarang," tulisnya.

Kampanye Spotify Equal dimulai sejak tahun lalu dengan misi mendorong kesetaraan gender utamanya perempuan di industri musik. Hingga Juni 2022, tercatat sudah ada 400 duta di 184 negara dengan 35 playlist yang berisi musisi perempuan dari berbagai negara.

"Tetap dengarkan laguku Tak Ingin Usai dan lagu-lagu karya musisi perempuan di Spotify EQUAL playlist. Tak Ingin Usai juga bakal ada di debut album aku nanti, tungguin ya excited!" tulisnya.

Keisya Levronka berharap semakin banyak perempuan yang terinspirasi dan percaya pada diri sendiri. "Semoga bisa menjadi inspirasi, khususnya semua perempuan untuk selalu percaya, sayangi, dan menerima kekurangan diri sendiri. Terus berjuang melewati hari-hari buruk itu, kalian lebih kuat dari yang kalian sadari," tulisnya.

Baca juga: Cara Keisya Levronka Bangun Karier Bermusik, Fresh Finds hingga Hot Hits Spotify

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.