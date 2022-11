Siapa Homer Simpson, Panutan Ahmad Dhani dalam Mendidik Anak

TEMPO.CO, Jakarta - Pada kanal YouTube Tonight Show, Ahmad Dhani sebagai bintang tamu acara talk show tersebut berbincang mengenai banyak hal, mulai dari alasan ditundanya konser Dewa 19 sampai mendidik anak-anak.

Tidak segan, pendiri dan pemimpin Dewa 19 ini membagikan salah satu rahasia tentang mendidik anaknya kepada tiga host Tonight Show, yaitu Desta, Vincent, dan Enzy. Ia mengaku bahwa rahasia parenting yang membuat anak-anaknya dekat dengan dirinya lantaran meniru gaya mendidik Homer Simpson.

Gaya mendidik ala tokoh kartun legendaris itu sebenarnya sudah diterapkan oleh ibu dari Ahmad Dhani yang sangat santai mendidiknya.

“Aku mendidik anak itu turun dari apa yang mama aku didik ke aku. Mama aku santai banget. Jadi, aku ke anak-anak juga seperti itu, cuma nerusin dari mama aku,” kata Ahmad Dhani.

Selain itu, ia juga mengaku banyak belajar dari salah satu tokoh kartun legendaris dalam serial The Simpsons, yaitu Homer Simpson. Pasalnya, ia sangat menyukai didikan menjadi ayah, seperti Homer Simpson yang santai. Ini pun hampir sama dengan santainya didikan ibu Ahmad Dhani. Namun, bagi sebagian orang akan bertanya-tanya, siapakah sebenarnya sosok panutan mendidik anak ala Ahmad Dhani, Homer Simpson ini?

Mengutip screenrant, Homer Jay Simpson adalah karakter fiksi dan protagonis utama sitkom animasi Amerika Serikat The Simpsons. Karakter ini disuarakan oleh Dan Castellaneta yang pertama kali muncul pada 19 April 1987. Homer diciptakan dan dirancang oleh kartunis Matt Groening ketika ia sedang menunggu di lobi kantor produser James L. Brooks. Kala itu, Groening telah dipanggil untuk membuat serangkaian celana pendek berdasarkan komik stripnya Life in Hell, tetapi ia memutuskan untuk membuat serangkaian karakter baru yang dinamai dengan nama ayahnya, Homer Groening menjadi Homer Simpson dalam serial The Simpson.

Sebagai mandor nominal keluarga paternal eponymous, Homer Simpson dan istrinya, Marge dikaruniai tiga anak, yaitu Bart, Lisa, dan Maggie. Pada serial ini, Homer merupakan pencari nafkah keluarga yang bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Springfield sebagai inspektur keselamatan. Homer mewujudkan banyak stereotip kelas pekerja Amerika, yaitu gemuk, tidak dewasa, blak-blakan, agresif, botak, malas, cuek, tidak profesional, kecanduan bir, junk food, dan selalu menonton televisi. Namun, pada dasarnya dia adalah pria yang baik dan sangat melindungi keluarganya, terutama ketika mereka sangat membutuhkan kehadiran Homer. Sikap Homer yang seperti inilah yang membuat Al, El, dan Dul merasa bahwa sang ayah sangat mirip dengan Homer Simpson.

Homer pun telah memiliki sejumlah pengalaman luar biasa, termasuk pergi ke luar angkasa, mendaki gunung tertinggi di Springfield sendirian, melawan mantan Presiden George H. W. Bush, dan memenangkan Grammy Awards sebagai anggota dari kuartet pangkas rambut.

Dengan sikapnya itu, Homer Simpson menjadi salah satu karakter paling berpengaruh dalam sejarah pertelevisian dan secara luas dianggap sebagai ikon budaya Amerika. Selain itu, melansir ew.com, Homer Simpson dinobatkan sebagai karakter terhebat dalam 20 tahun terakhir pada 2010 oleh Entertainment Weekly dan juga berhasil menduduki peringkat karakter kartun terbesar kedua oleh TV Guide. Kemudian, pada 2000, Homer dan keluarganya dianugerahi bintang di Hollywood Walk of Fame.

Meskipun karakter Homer Simpson sangat santai dalam mendidik anak, tetapi cara-cara inilah yang membuat anak-anak Ahmad Dhani dekat dengan sang ayah, layaknya tidak ada pemisah, seperti sahabat. Dengan karakter santai inilah yang membuat anak-anak nyaman untuk bercerita atau bahkan bercanda bersama dengan orang tua. Akibatnya, orang tua pun mengetahui apa yang anak inginkan dan lebih mudah untuk berkomunikasi secara dua arah.

