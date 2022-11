Sosok Daniel Mananta yang Kini Rajin Ikut Kajian Islami dan Didoakan Jadi Mualaf

TEMPO.CO, Jakarta - Daniel Mananta kini kembali menjadi perbincangan publik. Diketahui, artis yang juga dikenal dengan sebutan VJ Daniel ini kedapatan mengunjungi acara kajian islami. Hal ini sontak membuat warganet terkejut, lantaran presenter kondang ini menganut agama Katolik.

Daniel Mananta atau yang lebih akrab disapa dengan nama panggungnya, VJ Daniel, merupakan presenter berbakat tanah air. Daniel lahir di Jakarta pada 14 Agustus 1981. Mempunyai hobi lari, tinggi badannya mencapai 187 cm. Daniel pernah mengenyam pendidikan di Universitas Edith Cowan Perth, Australia.

MC papan atas Indonesia ini menikah dengan wanita berkebangsaan Jerman yakni Viola Maria. Kini keduanya telah dikaruniai dua orang anak bernama Noam dan Mila.

Daniel memulai debut kariernya di industri hiburan sebagai VJ MTV Indonesia pada tahun 2003. Hingga saat ini, profesinya semakin meluas dari semula presenter, menjadi aktor, produser film, YouTuber, hingga pebisnis sukses.

Daniel Mananta Kunjungi Rumah UAS

Nama Daniel Mananta mulai ramai dibicarakan saat dirinya mengunjungi kediaman Ustadz Abdul Somad (UAS) di Pekanbaru, Riau. Hal ini terpampang di unggahan akun Instagramnya yang menampilkan foto kebersamaannya dengan pendakwah, Abdul Somad.

"Diajak main ke Rumah Omak @ustadzabdulsomad_official di Pekanbaru, Riau." Tulis Daniel di caption postingan.

"Gue sama Viola jadi nggak sabar nyobain kuliner di sini. Senangnya main ke rumah tetangga!!" Tambahnya.

Diketahui, Daniel mulanya singgah ke Pekanbaru untuk menemui Ustad Abdul Somad untuk kebutuhan konten YouTube, yang bertema Tetangga Kamu.

Daniel Mananta Ikuti Kajian Islami

Tak hanya silaturahmi ke tempat tinggal UAS, Daniel rupanya mengunjungi panti asuhan dan mengikuti kajian subuh yang digelar di salah satu Masjid. Hal itu diperjelas melalui unggahan presenter Adrian Maulana di akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan Adrian Maulana, tampak Daniel mengikuti kajian bertajuk Qur'an Story, pendakwah asal Amerika, Nouman Ali Khan pada Sabtu pagi 11 November 2022. Selain Daniel dan Adrian Maulana, sejumlah artis juga terlihat menghadiri acara kajian. Beberapa artis termasuk Arie Untung dan Ferdy Hasan.

"It's Qur'an Week. Sabtu pagi ini kegiatan kami sekeluarga adalah hadiri kajian @noumanalikhanofficial dari US," tulis Adrian Maulana di kolom caption. Ia kemudian menambahkan, "Selain belajar dari kisah Nabi Yusuf AS akan makna CINTA, senang banget bisa ketemu sama banyak sahabat."

Unggahan tersebut tentu menuai beragam komentar positif dari netizen. Tak sedikit netizen yang mendukung Daniel Mananta agar menjadi seorang mualaf.

Sebelumnya Daniel dan UAS pernah bertemu dan berbincang di podcast VJ Daniel bulan September lalu. Di obrolan podcast, Daniel Mananta banyak melontarkan pertanyaan seputar Al Quran.

LALA DITA PANGESTU

Baca juga: Daniel Mananta Penuhi Undangan UAS Berkunjung ke Rumahnya di Pekanbaru, Hangat dan Akrab

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.