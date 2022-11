Intip Perjalanan Asmara Kaesang Pangarep yang Penuh Lika-Liku Sampai Disebut Tukang Ghosting

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah kabar rencana pernikahan Kaesang Pangarep pada 10 Desember 2022 menghiasi pemberitaan sebulan terakhir, kehidupan mantan kekasihnya juga disorot. Netizen turut mempertanyakan sosok Felicia Tissue dan Nadya Arifta yang sempat singgah di hati putra bungsu Presiden Jokowi. Beberapa orang meyakini jika keduanya belum bisa move on sepenuhnya.

Sempat disebut 'tukang ghosting' karena gonta-ganti pacar, Kaesang akhirnya bakal meresmikan hubungannya dengan Erina Gudono ke pelaminan. Seperti diketahui, Erina merupakan Puteri Indonesia perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, Felicia Tissue dan Nadya Arifta memiliki latar belakang berbeda. Felicia diketahui teman kuliah Kaesang saat di Singapura. Adapun Nadya dikenal sebagai MC yang pernah bekerja untuk adik Gibran Rakabuming itu.

Lantas, seperti apa kisah asmara Kaesang? Berikut uraiannya.

Felicia Tissue

Perempuan berdarah Tionghoa ini sudah sejak lama dikenal sebagai kekasih Kaesang. Felicia menamatkan pendidikan tingginya di Institute of Management, Singapore University. Perempuan yang akrab disapa Feli ini lahir pada 9 Maret 1994.

Felicia memiliki latar belakang dari keluarga pebisnis. Ibunda Felicia merupakan orang berpengaruh di industri hiburan, makeup artist, sekaligus desainer. Bahkan sang ibu bersahabat karib dengan Liliana Tanoesoedibjo, istri miliarder Hary Tanoesoedibjo.

Felicia Tissue. Foto: Instagram

Felicia menjalin hubungan dengan Kaesang ketika sama-sama masih menjadi mahasiswa pada tahun 2014. Karena mewarisi keahlian berbisnis, keduanya juga sempat merintis usaha di tahun 2017. Keluarga besar Jokowi dan Felicia sempat bertemu saat momen kelulusan keduanya di Singapura. Bahkan Feli juga menghadiri acara ijab kabul Gibran dan Kahiyang Ayu.

Kabar bubarnya asmara mereka mulai berembus ketika foto keduanya di Instagram telah dihapus. Bahkan, baik Kaesang maupun Felicia juga tak lagi saling mengikuti akun media sosial satu sama lain. Hal ini semakin diperkuat dengan video kemarahan ibu Felicia yang meminta permintaan maaf langsung dari Kaesang.

Nadya Arifta

Selanjutnya profil Nadya Arifta juga menjadi perbincangan hangat netizen. Gadis berhijab asal Lombok ini diisukan merajut hubungan spesial dengan Kaesang Pangarep. Ia juga dikabarkan menjadi sosok di balik kandasnya hubungan Felicia dan Kaesang.

Nadya Arifta diketahui lahir 3 Agustus 1997. Ia pernah mengenyam pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang jurusan konsentrasi Public Relation. Namun, pendidikannya tidak sampai selesai. Ia pun melanjutkan kuliah di Universitas Persada Indonesia jurusan Ilmu Komunikasi.

Nadya, mengawali kariernya di perusahaan Kaesang sebagai Head of Marketing and Public Relation. Kemudian ditempatkan sebagai Asisten General Manager. Hingga akhirnya ditunjuk sebagai Community Executive selama 1 tahun lebih. Selain itu, diketahui Nadya pernah menjadi MC dari panggung ke panggung sejak 2015.

Nadya Arifta, mantan kekasih Kaesang. Foto: IG Nadrifta.

Rumor kedekatan Nadya dengan Kaesang bermula dari unggahan akun @lambe_turah. Gadis berparas manis itu tampak memperlihatkan buket bunga dengan kartu bertuliskan “dari profesional, jadi personal -ksg-”. Inisial ksg itu pun disebut-sebut sebagai Kaesang. Tak hanya itu, ia juga menyematkan kata ‘kentjan’ saat menampilkan dua pasang sepatu yang diduga milik Kaesang.

Kini, setelah dikabarkan putus, Nadya terlihat kembali aktif di Instagram. Selama masih bersama Kaesang, ia dikenal tertutup dengan kehidupan pribadinya. Ia sering dihujat oleh para haters yang berpikiran bahwa Nadya tidak sepadan dengan Kaesang.

Erina Gudono

Nama Erina pertama kali muncul disebut sebagai kekasih Kaesang saat di event pembukaan Piala Presiden 2022. Saat itu, Erina terlihat tengah berjalan di sisi Kaesang saat hendak masuk ke dalam mobil. Keduanya bahkan tak canggung menampilkan kemesraan di momen tersebut.

Erina sendiri lahir 11 Desember 1996 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia merupakan anak ke-3 dari 4 bersaudara. Erina pernah menamatkan pendidikan Sarjana Jurusan ilmu Bisnis dan Manajemen di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2018. Kemudian, ia melanjutkan kuliah S2 di Columbia University dengan spesialisasi Master of Public Administration sejak 2021. Calon ipar Gibran ini juga sempat mengikuti kursus singkat musim panas Bisnis dan Manajemen Ekonomi di The Chinese University of Hong Kong

Itulah deretan mantan pacar Kaesang Pangarep, yakni Felicia, Nadya Arifta, hingga akhirnya berlabuh ke pelukan Erina Gudono.

MELYNDA DWI PUSPITA

