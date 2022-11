Sinopsis Drama Korea Weak Hero Class 1 dan Profil Para Pemainnya

TEMPO.CO, Jakarta - Weak Hero Class 1 menjadi salah satu drama Korea yang dinanti para penggemar. K-Drama ini dijadwalkan akan tayang di saluran Wavve mulai Jumat, 18 November 2022 mendatang. Bagi Anda pecinta genre school action, tentu tak boleh melewatkan drama satu ini. Simak sinopsis serta daftar pemeran drakor Weak Hero Class 1.

Sinopsis Weak Hero Class 1

Drakor Weak Hero Class 1 merupakan adaptasi webcomic terkenal berjudul serupa yang ditulis oleh Seo Pae Seu dan diilustrasikan oleh Kim Jin Seok. Di Korea, webtoon ini juga dikenal dengan judul Yakhanyoungwoong. Terbit pertama kali via Naver mulai 5 Mei 2018 silam.

Melansir Soompi, Weak Hero Class 1 mengusung genre action. Berlatar kehidupan SMA, mengisahkan cerita hubungan persahabatan yang rumit. Bintang utamanya Park Ji Hoon, Choi Hyun Wook, dan Hong Kyung tergabung dalam squad yang yang berjuang melawan kekerasan. Trio ini akan beraksi menumpas kasus bullying yang marak menimpa siswa.

Karakter Yeon Shi Eun (diperankan Park Ji Hoon) adalah seorang siswa teladan di sekolah menengah. Namun sayang, dirinya kerap dicap sebagai siswa yang lemah secara fisik. Dengan memanfaatkan kecerdasan otaknya, Shi Eun bersama para sahabatnya membuktikan diri, menghadapi para pelaku kasus perundungan di sekolah. Akankah mereka berhasil melancarkan aksinya?

Profil Pemeran Weak Hero Class 1

Tiga aktor muda papan atas Park Ji Hoon, Choi Hyun Wook, dan Hong Kyung akan unjuk diri dalam K-Drama terbaru Wavve yang berjumlah 8 episode ini. Selain itu drakor Weak Hero Class 1 juga akan turut diramaikan oleh sejumlah artis Korea Selatan lainnya yakni Lee Yeon dan Shin Seung Ho. Berikut profil pemain drama Korea Weak Hero Class 1.

Pemeran utama drama Korea Weak Hero Class 1, Park Ji Hoon (kiri), Choi Hyun Wook (tengah), dan Hong Kyung (kanan). Foto: Instagram/@wavve.official

Park Ji Hoon

Park Ji Hoon atau lebih dikenal dengan nama panggungnya, Jihoon, akan memegang peran kunci sebagai Yeon Shi Eun dalam upcoming drama Weak Hero Class 1. Selain berbakat sebagai idol, pria kelahiran 1999 ini juga piawai dalam beradu peran.

Kepiawaiannya dalam dunia akting dibuktikan melalui beberapa drama Korea hit yang dibintanginya meliputi Remarriage & Desires, At a Distance, Spring is Green, dan juga Love Revolution. Diketahui, mantan member boyband Wanna One ini rupanya telah mendalami dunia peran semenjak tahun 2007.

Choi Hyun Wook

Choi Hyun Wook, aktor rookie yang tengah naik daun ini juga akan turut menghiasi serial drama Weak Hero Class 1. Popularitas Hyun Wook mulai terangkat saat dirinya tampil dalam drama Taxi Driver, Racket Boys, dan Twenty Five Twenty One.

Beradu akting dengan Park Jihoon, Hyun Wook mendapatkan peran sebagai An Soo Ho. Digambarkan sebagai siswa unggulan berkepribadian jujur dan berjiwa bebas. Ia merupakan tipikal siswa ambisius, berusaha sekeras mungkin demi mendapatkan peringkat pertama di sekolah.

Hong Kyung

Bintang Drama Hong Kyung akan turut andil dalam K-Drama Weak Hero Class 1 sebagai Oh Beok Seok. Tergabung dalam geng yang sama dengan Shi Eun dan An Soo Ho, ketiganya menjalin hubungan persahabatan yang erat. Di versi Webtoon, Beok Seok menghianati kedua sahabat karibnya. Belum diketahui apakah versi live action juga akan menampilkan kisah serupa atau justru berkebalikan.

Demikian sinopsis dan profil pemain drama Korea Weak Hero Class. Nantikan penampilan keren para aktor muda ini di pertengahan November mendatang.

