Sisca Kohl Minta Maaf Belum Bisa Bagikan Foto Nikahnya dengan Jess No Limit

TEMPO.CO, Jakarta - Seleb TikTok dan YouTuber, Sisca Kohl meminta maaf karena belum bisa membagikan foto pernikahan dengan suaminya, Jess No Limit. Sisca mengungkapkan kalau foto dan video pernikahannya masih dalam proses editing.

"Maaf ya kita belum spill foto dan video nikah karena masih diedit guys, jadi sabar menunggunya ya. Karena footagenya banyak banget ya guys jadi harap menunggu," kata Sisca dalam video di kanal YouTube miliknya berjudul A DAY IN MY LIFE WITH MY HUBBY! FT. JESS NO LIMIT pada Sabtu, 12 November 2022.

Sisca Kohl dan Jess No Limit yang memiliki nama asli Tobias Justin ini diketahui telah menikah pada Senin, 10 Oktober 2022. Hal tersebut terungkap setelah beredar foto pengumuman pernikahan di sebuah gereja dilengkapi foto dan nama keduanya.

Sebulan telah berlalu, tidak ada satupun foto pernikahan Sisca dan Justin tersebar di media sosial. Sepertinya mereka memang sepakat dengan keluarga dan tamu undangan untuk tidak mempublikasikan dokumentasi pernikahan yang membuat netizen sangat penasaran.

Sisca Kohl memamerkan cincin pemberian dari Jess No Limit. Foto: Instagram Jess No Limit.

Sisca sendiri mendapatkan banyak komentar dari netizen yang sudah tidak sabar melihat foto pernikahannya. "Aku baca loh komentar kalian, 'minimal spill foto nikahnya dong', tapi masih belum diedit guys," kata Sisca. "Benar sekali," kata kakak Jessica Jane itu.

Keduanya pertama kali mengumumkan status baru sebagai suami istri pada 24 Oktober lalu melalui judul video di YouTube, yaitu UNBOXING IPHONE 14 PRO MAX 1 TB RP. 75,000,000 FT. SUAMIKU JESS NO LIMIT!. Kini, video tersebut telah disaksikan lebih dari 1,7 juta kali dan dibanjiri ucapan selamat menikah dari pengikutnya.

Ini bukan pertama kalinya Sisca dan Justin menunda untuk merilis foto hari bahagia mereka di media sosial. Sebelumnya, saat lamaran, mereka baru mengumumkan dua bulan setelahnya. Justin melamar Sisca pada 16 Juni 2022 dan video lamaran diunggah di YouTube pada Kamis malam, 25 Agustus 2022.

Justin menjelaskan alasannya mantap meminang Sisca Kohl. "Sisca itu orang yang paling perhatian sama aku. Terus Sisca itu orang yang paling pengertian sama aku, selalu menjaga perasaan aku," katanya. "Let's grow old together, ya? Amin," kata Sisca yang diaminkan berbarengan dengan Justin.

Baca juga: Jess No Limit Siap Nikahi Sisca Kohl, Komentar Jessica Jane Jadi Sorotan

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.