Louis Tomlinson Alami Patah Tulang Cukup Parah Akibat Jatuh Setelah Konser di New York

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Louis Tomlinson mengalami patah tulang lengan cukup parah karena terjatuh setelah manggung di Irving Plaza, New York, Amerika Serikat pada Jumat, 11 November 2022 waktu setempat. Mantan vokalis One Direction ini baru mengabarkan hal ini kepada penggemarnya sehari setelah kejadian.

"Terima kasih kepada semua orang yang mendengarkan album baru sejauh ini, itu sangat berarti bagi saya," tulis Louis Tomlinson, yang baru saja merilis LP keduanya, Faith in the Future, di Instagram pribadinya. "Pertunjukan tadi malam di New York sangat luar biasa. Sayangnya, dalam perjalanan pulang, saya berhasil jatuh dan lengan kanan saya patah cukup parah."

Pemilik nama lengkap Louis William Tomlinson ini menambahkan bahwa, karena musim gugur, dia menjadwal ulang beberapa agenda penandatanganan album pekan depan. "Tanggal baru akan diumumkan segera," tulisnya. "Terima kasih atas semua dukungan Anda dan maaf untuk siapa pun yang datang minggu depan."

Penyanyi yang beralih ke genre rock ini juga membagikan foto rontgen lengannya. Terlihat tulang patah di beberapa tempat di bagian atas lengannya. Teman-teman dan penggemarnya membanjiri bagian komentar dalam unggahannya dan mendoakan agar Louis Tomlinson cepat pulih.

Acara penandatanganan Louis Tomlinson yang sekarang ditunda termasuk delapan lokasi di Inggris selama rentang empat hari. Sekarang, penggemar di London, Birmingham, Manchester, Glasgow, harus menunggu sang bintang pulih untuk mendapatkan tanda tangannya. Dia memiliki pertunjukan perilisan album lain yang dijadwalkan pada Jumat, 18 November 2022 di London dan belum diumumkan jadwal barunya.

Faith in the Future hadir lebih dari dua tahun setelah Louis Tomlinson merilis album studio debutnya, Walls. Album baru ini terdiri dari 16 lagu yang dibantu oleh produser Red Triangle, Mike Crossey, dan lainnya.

Setelah One Direction mengumumkan hiatus tanpa batas pada Januari 2016, Louis Tomlinson meluncurkan debut solonya dengan single Just Hold On bersama Steve Aoki, pada Desember. Single tersebut mencapai peringkat kedua di negara asalnya Inggris dan memuncak di No. 52 di Amerika Serikat.

