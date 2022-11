Antrean Penonton Film Sri Asih Mengular di Berbagai Kota, Banjir Komentar Positif

TEMPO.CO, Jakarta - Film Sri Asih melakukan penayangan spesial di pada Minggu, 12 November 2022 di berbagai kota dan mendapat sambutan meriah dan positif dari penonton. Tiket film kedua Bumilangit Cinematic Universe ini dijual terbatas dan langsung diserbu antrean panjang mengular penonton bahkan sebelum loket dibuka.

Setelah menonton, pujian mengalir deras di media sosial ditujukan kepada sutradara Upi dan tim Bumilangit Cinematic Universe. Akun Twitter DarkOushiza menulis, “Aaaarrrgh!!! #SriAsih Bagus banget!!! Ekspektasi gue 100%, kok ya dikasih 200%“. Akun reviewer film Keramagz menulis, "SRI ASIH - The Best Indonesian Superhero live action movie so far...!! No debat. Lu

ga bakal nyesel nungguin film ini #sriasih”.

Pujian juga memenuhi akun media sosial review film Letterboxd. Review bintang lima tampak membanjiri. Akun Nan0nkrpt menulis, “GILAAA!!!! ALHAMDULILLAH BANGET KEBAGIAN SPECIAL SHOW. KALIAN HARUS LIATTT, DEMI BAGUSS DEHHH”.

Akun Djoko Tjahyono menulis, “Tolong kalian percayalah Sri Asih adalah film superhero terbaik yang pernah diproduksi Asia Tenggara. Aku mau nangis tapi ditahan, malu. Nanti aku lanjut nangis pas udah sampai rumah. Thank you Upi, Joko Anwar dan seluruh team Sri Asih yang sudah mewujudkan mimpi saya dan banyak orang Indonesia akhirnya kita ada superhero yang benar-benar stunning untuk ukuran budget yang tidak sebesar Hollywood.”

Penayangan spesial film Sri Asih. Dok. Screenplay Bumilangit

Kota dan bioskop yang melakukan penayangan spesial adalah: Jakarta di Plaza Senayan, Bekasi di Summarecon Mall, Bandung di Trans Studio Mall, Yogyakarta di Jogja City Mall, Medan di Ringroad Citywalks XXI, Surabaya di Tunjungan 5, Makassar di Panakukkang XXI, Depok di CGV Depok Mall, Karawang di CGV Festive Walk Mall, Semarang di Cinepolis Java Supermall Semarang, dan Malang di Cinepolis Town Square.

Sri Asih sebelumnya sempat muncul di film Gundala arahan Joko Anwar pada 2019. Jagat Sinema Bumilangit berlanjut kisahnya dalam film Sri Asih. Alana tak mengerti kenapa ia selalu dipengaruhi amarah, tapi ia selalu berusaha melawannya. Memasuki usia dewasa, Alana menemukan fakta mengenai asalnya: ia bukan perempuan biasa. Ia mungkin adalah berkah untuk kemanusiaan dan menjadi pelindungnya sebagai Sri Asih. Atau ia bisa juga menyebabkan kehancuran bagi dunia, jika ia tak bisa mengontrol amarahnya.

Film Sri Asih dibintangi oleh Pevita Pearce, Jefri Nichol, Christine Hakim, Reza Rahadian, Dimas Anggara, Surya Saputra, Randy Pangalila, Jenny Zhang, Dimas Anggara, Revaldo, Faradina Mufti, Fadly Faisal, Messi Gusti, dan Dian Sastrowardoyo. Sri Asih akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai Kamis, 17 November 2022.

