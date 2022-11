Menang Tenis Lawan Desta, Raffi Ahmad Beri Gesture Mengharukan

TEMPO.CO, Jakarta - Raffi Ahmad menang dalam pertandingan tenis melawan Deddy Mahendra Desta yang digelar pada Selasa, 12 November 2022. Raffi mengalahkan Desta dua set langsung dalam gelaran pertandingan olahraga berbalut hiburan bertajuk Tiba-Tiba Tenis di Tennis Indoor Senayan, Gelora Bung Karno.

Bukan hanya karena menang dalam pertandingan Vindes Sport itu, Raffi banjir pujian dari netizen karena sikap atau gesture-nya ketika menghibur anak-anak Desta yang sedih karena kekalahan sang untuk kedua kalinya. Desta sebelumnya kalah dalam pertandingan tenis meja melawan Abdel Achrian dan membuat putrinya menangis.

Begitu wasit menyatakan Raffi keluar sebagai pemenang, Desta langsung menghampiri dan menggendong putri keduanya, Mishka yang sedih. Desta berusaha menenangkan Mishka dipelukannya sambil sesekali menciumnya. Raffi kemudian berlari ke arah ayah dan anak itu dan memeluknya. Tidak sampai di situ saja, Raffi mengusap-usap dan mencium kepala Mishka dan adiknya, Miguel seperti anaknya sendiri.

Raffi Ahmad menicum anak-anak Desta setelah memenangkan pertandingan Tiba-Tiba Tenis di Tennis Indoor Senayan, Gelora Bung Karno, Sabtu, 12 November 2022. Foto: YouTube Vindes

Tidak sampai di situ, setelah penyerahan piala, Raffi kembali menghibur anak-anak Desta. Raffi jongkok di hadapan anak-anak Desta kemudian menyodorkan pialanya. Raffi memberikan kesempatan kepada anak-anak Desta untuk ikut memegang piala berukuran besar tersebut.

Reaksi Netizen

Kejadian tersebut membuat netizen salut dengan sikap Raffi Ahmad yang tetap rendah hati meski menang. Selain membuat netizen terharu, Raffi juga disebut telah menyelamatkan mental anak-anak Desta yang cukup terpukul dengan kekalahan ayahnya semalam.

Raffi Ahmad memberikan kesempatan kepada anak-anak Desta untuk memegang piala juara dalam pertandingan Tiba-Tiba Tenis di Tennis Indoor Senayan, Gelora Bung Karno, Sabtu, 12 November 2022. Foto: YouTube Vindes

"Raffi sweet banget dia ngasih kesempatan buat anak anaknya Desta pegang piala," cuit @sinta***. "Tanpa sadar, secara psikologis raffi ahmad nyelamatin mental anak desta thank u raffi, u good attitude!! respect sebesar-besarnya! rafathar dan cipung always proud of u raffi," cuit @ffani***. "Momen yang mengharukan buat aku. Anaknya Desta nangis terus Raffi samperin Desta dan anaknya Desta terus dia bilang Sorry. Raffi cium anak-anaknya Desta. Raffi ngasih kesempatan ke anaknya Desta buat pegang pialanya," cuit @1ca***.

Manusia Serba Bisa

Kemenangan Raffi Ahmad dalam pertandingan semalam membuatnya semakin dijuluki manusia serba bisa. Tidak hanya piawai sebagai pembawa acara, melakukan banyak inovasi dalam sejumlah karier dan bisnisnya, ternyata Raffi juga sukses menaklukan lawannya yang sudah lebih sering berlatih di lapangan tenis. Diketahui, selama beberapa bulan sebelum tanding, Raffi setiap pagi memang meluangkan waktu untuk berlatih tenis. Dengan serius, suami Nagita Slavina ini menyiapkan dirinya untuk melawan Desta, di sela-sela jadwal pekerjaan yang padat.

"Salah satu manusia yang serba bisa dalam segala hal Raffi Ahmad," cuit @rezaaha***. "Luar biasa papa Raffi Ahmad perjuangan latihan tiap pagi gak sia sia akhirnya menang. Cipung dan rafatar bangga punyak papa yang hebat serba bisa," cuit @hyjl***. "Liat #TibaTibaTenis jadi paham omongan orang kalau raffi udah serius tuh dia serius banget sampe di goals nya. Keren sih serba bisa dia pantes sukses," cuit @aikung***.

