Deretan Acara Pertandingan Olahraga Vindes Sport, Apa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - Vindes Sport program Vincent Rompies dan Desta telah mengadakan acara olahraga #TibaTibaTenis, pada pada Sabtu, 12 November 2022. Kali ini, Vindes berkolaborasi dengan Raffi Ahmad mengadakan pertandingan tenis yang mempertandingkan Dion Wiyoko, Enzy Storia dan Gading Marten, Wulan Guritno di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta.

Pertandingan olahraga Vindes Sport

Sebelum #TibaTibaTenis, Vindes Sport telah mengadakan beberapa acara olahraga lainnya. Pada Minggu, 3 Juli 2022, Vindes Sport mengadakan pertandingan bertema Tepok Bulu. Vincent Rompies bertanding bulu tangkis melawan Valentino Simanjuntak atau yang dikenal Valentino Jebret dalam ajang Tepok Bulu.

Program pertandingan olahraga itu yang ketiga dibuat oleh Vindes Sport setelah dua acara sebelumnya mengadakan pertandingan tenis meja pingpong antara Desta melawan Onadio Leonardo di pertandingan pertama, dan Abdel Achrian di pertandingan kedua.

Pada Ahad, 6 Februari 2022, Vindes Sport mengadakan pertandingan tenis meja atau pingpong, Abdel Achrian dan Dest. Laga itu menggunakan format Best of Seven di GBK Arena. Abdel berhasil mengalahkan Desta, skor berakhir 4-1. Pertandingan itu disaksikan 250 ribu orang melalui siaran langsung channel YouTube VINDES.

Menggunakan sistem best of seven, Abdel, yang sempat kehilangan set pertama, akhirnya sukses mendapat kemenangan. Abdel menang dengan skor 4-1 (9-11, 11-5, 11-6, 11-5, 11-5).

Desta dan Abdel punya keinginan yang sama di balik penyelenggaraan pertandingan tenis meja. Mereka ingin memasyarakatkan olahraga tenis meja yang belakangan dianggap pamornya agak meredup. "Pertandingan ini tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali pingpong di Indonesia. Supaya pada rajin lagi main pingpong," kata Desta.

Menurut Abdel, selain gimik dan psywar, ia dan Desta menganggap pertandingan mereka berdua bisa mengangkat pamor tenis meja supaya kian diminati. “Hampir semua kantor dan RT punya lapangan tenis meja. Tapi, sekarang agak kurang memasyarakat,” ujarnya.

