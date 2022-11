Drama Korea The First Responders Ajak Penonton Pecahkan Kasus

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea The First Responders akan mengajak penonton bergabung dengan para pekerja layanan darurat untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan dan memecahkan kasus. Saat terjadi kecelakaan dan keadaan darurat, para first responders akan maju mengorbankan diri mereka demi keselamatan orang lain.

The First Responders bercerita tentang Jin Ho Gae, seorang detektif berbakat dengan kemampuan untuk memahami otak kriminal; Bong Do Jin seorang pemadam kebakaran yang sangat berhati-hati ketika melayani korban, dan Song Seol, seorang paramedis baik hati. Ketiganya memperlihatkan bagaimana takdir dan tragedi membawa mereka untuk menyelamatkan nyawa dan membantu korban yang terkena dampak.

Dibintangi Kim Rae Won sebagai detektif Jin Ho Gae, seorang perwira polisi yang berdedikasi pada pekerjaannya memecahkan bahkan insiden yang paling kecil. Dia telah mengumpulkan tingkat penangkapan 118 persen dan menjadi legenda dalam departemen kepolisian.

“Akan menyenangkan untuk melihat tindakan tak terduga apa yang akan dilakukan Jin Ho Gae saat ia bekerja bersama dengan petugas pemadam kebakaran Bong Do Jin (Son Ho Jun) dan paramedis Song Seol (Gong Seung Yeon)," kata Kim Rae Won.

Son Ho Jun sebagai pemadam kebakaran bernama Bong Do Jin, seorang petugas pemadam kebakaran yang penuh keberanian saat dia bekerja tanpa lelah untuk menjaga kotanya tetap aman. Dia adalah pemimpin yang tak kenal takut tetapi juga memiliki sisi lain dalam dirinya yang akan membuat pemirsa ingin tahu lebih banyak tentang dia.

Gong Seung Yeon sebagai petugas paramedis bernama Song Seol, seorang paramedis yang memperhatikan bahkan luka terkecil dan merawat pasiennya dengan empati, kebaikan, dan perhatian. Bagi Song Seol, tidak ada yang lebih penting dari pasiennya dan kesehatan mereka.

"Seseorang yang memeriksa dan memeriksa ulang bahkan luka terkecil dengan kehangatan dan kebaikan, tetapi lebih profesional daripada siapa pun ketika dia sedang bekerja," kata Gong Seung Yeon.

The First Responders ditulis oleh Min Jieun dan disutradarai oleh Shin Kyung Soo. The First Responders akan tayang mulai Sabtu, 12 November 2022 di Disney+ Hotstar.

