Film Blockbuster India Tersukses Tahun Ini, Brahmastra Part One: Shiva Tayang di Disney+ Hotstar

Brahmastra Part One bercerita tentang Shiva – seorang pemuda dan tokoh utama dari film ini, yang sedang jatuh cinta dengan seorang perempuan bernama Isha. Namun hidupnya berubah total saat Shiva mengetahui bahwa ia terhubung secara misterius dengan Brahmastra… dan kemampuan dalam dirinya yang dapat mengendalikan api. Penonton akan mengikuti perjalanan Shiva saat ia menjelajahi Astra dan menyadari takdirnya sebagai pahlawan dari alam semesta.

Film Brahmastra Part One: Shiva. Dok. Disney+ Hotstar

Trilogi Brahmastra merupakan film franchise dengan tiga bagian, dan menjadi awal dari jagat sinema pertama di India, The Astraverse. Film ini merupakan awal yang baru, terinspirasi dari konsep dan kisah yang didasari pada mitologi India, namun berlatar di dunia modern dengan pembawaan cerita fantasi, petualangan, baik dan jahat, serta cinta dan harapan yang luar biasa; semua dibuat menggunakan teknologi yang canggih dan menampilkan pemandangan visual luar biasa yang belum pernah dilihat sebelumnya.

TEMPO.CO , Jakarta - Brahmastra Part One: Shiva merupakan film India tersukses di tahun ini dan telah tayang di Disney+ Hotstar mulai Kamis, 10 November 2022. Brahmastra Part One: Shiva, kisah pertama dari trilogi yang telah direncanakan, dapat disaksikan dalam bahasa India dengan pilihan text subtitle dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

Revenge of Others mulai tayang hari ini, Rabu, 9 November 2022, drama Korea terbaru yang mengungkap misteri kematian murid SMA.

Sinopsis Revenge of Others, Drama Korea Bertema Balas Dendam dan Pembunuhan

Film Terpopuler Shah Rukh Khan Sepanjang Masa Termasuk My Name is Khan

Film Terpopuler Shah Rukh Khan Sepanjang Masa Termasuk My Name is Khan

Namanya sudah melambung berkat keahliannya memerankan suatu tokoh dalam film-film besar India. Lantas, apa saja film-film terpopuler dari Shah Rukh Khan?

Baca Selengkapnya