6 Drama Korea Rating Tertinggi Awal November 2022

Bad Prosecutor menutup sejumlah drama Korea dengan rating tinggi di minggu kedua November. Series drama yang mempertemukan D.O EXO dan Yeon Jun Seok sebagai pemeran utama, menamatkan episode terakhirnya minggu ini. Sukses menciptakan rating rata-rata nasional sejumlah 4,7%. Sementara itu, puncak rating tertingginya selama tampil di layar televisi mencapai 6,3%.

Urutan kelima drakor rating tertinggi November ada The Golden Spoon. Drakor yang dibintangi Sungjae BTOB ini telah mengudara di stasiun TV MBC semenjak akhir September. Menjelang akhir penayangannya, The Golden Spoon memecahkan rating sebesar 5,5%. Berlatar kehidupan SMA, diceritakan seorang remaja yang hidupnya berbalik 180 derajat lantaran menemukan sendok emas ajaib.

Drama Korea Under the Queen's Umbrella mengantongi rating nasional yang terbilang cukup konsisten setiap minggunya. Di awal bulan, rating rata-rata drama sejarah ini sebesar 9,4%. Berlatar kehidupan era Joseon, dikisahkan perjuangan seorang ratu bijaksana dan para pangeran tampan nan berbakat dalam melindungi kerajaan dari serangan musuh.

Poster drama Korea One Dollar Lawyer. Dok. Disney+ Hotstar.

Posisi kedua K-Drama rating tertinggi ditempati One Dollar Lawyer . Sempat mengalami kendala penayangan episode sebelumnya, rating drakor ini sedikit mengalami penurunan. Di minggu pertama November, One Dollar Lawyer memperoleh rating nasional sebesar 13,6%. Dibalut dalam cerita komedi, drama yang dibintangi Namgoong Min ini mengisahkan lika-liku kehidupan seorang pengacara seharga satu dollar.

Three Bold Siblings menampilkan akting sederet aktor dan aktris Korea Selatan papan atas meliputi Lee Ha Na, Im Joo Hwan, Wang Bit Na, dan Kim So Eun. Drama Korea ini masih memegang rekor sebagai tayangan yang paling banyak ditonton di hari Minggu.

Di urutan nomor satu drama Korea rating tertinggi di awal November 2022 ada Three Bold Siblings . Drakor besutan KBS2 ini sempat mengalami peningkatan rating yang cukup signifikan setiap minggunya. Di awal pergantian bulan, rating nasional Three Bold Siblings mencapai angka terbaiknya yakni sebesar 22,2%.

Revenge of Others mulai tayang hari ini, Rabu, 9 November 2022, drama Korea terbaru yang mengungkap misteri kematian murid SMA.

Sinopsis Revenge of Others, Drama Korea Bertema Balas Dendam dan Pembunuhan

Lagu Bertahan Terluka Fabio Asher Terinspirasi dari Drakor The World of The Married

Lagu Bertahan Terluka Fabio Asher Terinspirasi dari Drakor The World of The Married

Fabio Asher mengatakan, inspirasinya dalam menulis lagu berangkat dari pengalaman pribadi dan teman terdekatnya.

Baca Selengkapnya