Chris Evans Pria Terseksi 2022, Begini Profil Sang Captain America

TEMPO.CO, Jakarta - Majalah People menobatkan Sang Captain Amercica, Chris Evans sebagai pria terseksi 2022. Gelar pria terseksi diungkap dalam acara "The Late Show with Stephen Colbert" pada Senin, 8 November 2022 malam waktu setempat.

"Dengan kerendahan hati dan rasa terima kasih, saya dengan senang hati mengumumkan bahwa majalah People telah memutuskan untuk memberi saya kehormatan yang luar biasa untuk mengumumkan pria terseksi selama dua tahun berturut-turut,," ujar Colbert dilansir Variety, Rabu 9 November 2022.

Mendapat sebutan pris terseksi tahun ini, begini komentar Evans. "Ibuku akan sangat senang. Dia bangga dengan semua yang saya lakukan, tetapi ini adalah sesuatu yang benar-benar bisa dia banggakan," katanya.

Siapa yang tidak mengenal Chris Evans? Lelaki ini dikenal sebagai aktor Hollywood yang telah sukses membintangi sejumlah judul serial tv dan film layar lebar dengan berbagai genre. Ketertarikkannya dengan dunia akting sudah muncil sejak kecil melalui teater musikal. Bagaimana kisahnya?

Profil Chris Evans Sang Captain America

Dilansir britannica.com, pemilik nama lengkap Christopher Robert Evans lahir pada 13 Juni 1981. Pria kelahiran Boston, Amerika Serikat ini dikenal karena penampilannya yang tampan dan berkharismatik, khususnya setelah membintangi tokoh-tokoh superhero. Salah satu tokoh ikonik yang diperankan dan berhasil melejitkan namanya adalah Captain America, tokoh superhero dalam Marvel Cinematic Universe (MCU).

Chris Evans dibesarkan dari keluarga terpandang, dengan ayahnya merupakan seorang dokter gigi dan ibunya adalah pemain teater pemuda lokal. Ketertarikkan dengan dunia akting telah tumbuh sejak kecil ketika Chris Evans tertarik dengan dunia teater musikal. Chris Evans sempat berkesempatan magang di sebuah perusahaan casting di New York. Setelah lulus pada 1999, Chris Evans memulai debutnya sebagai aktor dengan membintangi serial televisi pendek berjudul Opposite Sex (2000), dan film keluarga, The Newcomers (2000).

Semenjak saat itu, sejumlah tawaran memainkan film atau serial tv datang silih berganti menghampirinya. Chris Evans pernah muncul sebagai figuran dalam serial TV berjudul Not Another Teen Movie (2001) dan The Perfect Score (2004). Setelah itu, Chris Evans membintangi film thriller Cellular (2004) sebagai Kim Basinger, seorang pemuda yang menerima panggilan telepon dari korban penculikkan. Film ini sekaligus menjadi debut pertamanya sebagai pemain utama. Setelahnya, Chris Evans memainkan film superhero pertamanya, sebagai Johnny Storm/the Human Torch di film Fantastic Four (2005).

Dikutip imdb.com, puncaknya, pada 2011, Chris Evans dipercaya memerankan sosok superhero Captain America: the First Avenger (2011) dan berlanjut hingga Avengers: Endgame (2019). Setelah itu, Chris Evans juga membintangi banyak judul film, seperti Puncture (2011), Snowpiercer (2013), Before We Go (2014), Gifted (2017), Knives Out (2019), Defending Jacob (2020), The Grey Man (2022), dan Lightyear (2022).

